«Non dobbiamo più scegliere tra vita e carriera» 

I dati incoraggianti sul lavoro e il riconoscimento di un ruolo divenuto più centrale nella società italiana, il tutto macchiato però dal persistere dell'orrore del sangue e delle violenze. La giornata internazionale della donna - con i cortei di “Non una di meno” che hanno riempito le strade di 60 città, Cagliari compresa, e lo sciopero dei sindacati autonomi dei trasporti che hanno però provocato pochi disagi – coincide anche quest'anno con una radiografia a tutto tondo del mondo declinato al femminile.

E non è un caso che il capo dello Stato Sergio Mattarella da un lato ha tenuto a sottolineare come dalle politiche per la parità di genere siano emersi «benefici per la collettività», dall'altro ha ammonito: «Ogni femminicidio, ogni discriminazione, ogni maltrattamento, sono un’aggressione all'intera società. La piaga della violenza va fronteggiata».

I benefici si riscontrano anche per il mondo del lavoro, ha spiegato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha puntato il dito sul dato positivo dell'occupazione, non senza dimenticare che è venuto il momento in cui «le donne non devono più scegliere tra carriera e vita privata». È un 8 marzo in cui riecheggia dunque la necessità di continuare a fare di più per le donne, ma è anche vero che molto è stato fatto: «I numeri parlano chiaro, l'occupazione femminile ha raggiunto il livello più alto di sempre, superando i 10 milioni di donne lavoratrici, un risultato importante, ma sappiamo che molto resta da fare per una parità piena in ogni ambito», ha scritto ieri sui social la premier. Non senza osservare che «la parità significa assicurare a tutte le donne le condizioni per realizzarsi pienamente, senza sacrificare né il lavoro né la vita familiare. Continueremo a lavorare per creare le opportunità che permettano a ogni donna di esprimere il proprio potenziale al massimo, senza limiti e senza barriere».

