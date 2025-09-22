«Non dobbiamo distrarci» 

Aria di festa? Non se ne parla. Il martello non molla, al grido di “siamo già pronti” Fabio Pisacane tiene il tempo anche per la serata di Coppa. Sta talmente bene, il tecnico del Cagliari, che ha già recuperato la voce, dopo la spettrale conferenza stampa a Via del Mare. «La voce è pian piano tornata, ancora non del tutto in realtà. Ma sono pronto».

La gara di stasera col Frosinone, ma anche - inevitabilmente - un passaggio sulla trionfale serata di Lecce. «Una partita di grande carattere: abbiamo fatto ciò che avevamo preparato, mettendo dentro magari qualche accorgimento dopo il primo quarto d’ora. Abbiamo tenuto bene il campo e avuto un atteggiamento che deve avere una squadra come la nostra». Una tappa: «Sono contento della prova offerta dai ragazzi, meritavano la vittoria, ma è stata solo una tappa del nostro percorso, nulla di più, già tutto passato».

Il Frosinone

«Quello di stasera è un match impegnativo considerato sia l’obiettivo che il valore dell’avversario. Soli due giorni per preparare la gara? Penso siano abbastanza dopo una vittoria». A testa alta. «Le vittorie ti fanno lavorare meglio, ti danno entusiasmo, energia». In campo: «Abbiamo lavorato sulla strategia di gara sia in fase di possesso che non. I ragazzi sanno quello che li aspetta e soprattutto sanno quello che dovranno fare».

La testa

«Il Frosinone vorrà fare bella figura, c’è una categoria di differenza e un obiettivo in palio, non sarà certo a Cagliari in vacanza, ma con l’ambizione di chi vorrà passare il turno. Non dovremo assolutamente avere dei cali di concentrazione - dice Pisacane - ho chiesto ai ragazzi massima attenzione». Educazione alla vittoria: «Chi come noi vuole costruire una mentalità vincente, deve assolutamente mettere dentro quelle caratteristiche che contraddistinguono una squadra come la nostra: umiltà, consapevolezza, maturità. Nel calcio basta poco per vanificare quanto di buono si sta cercando di portare avanti».

Chi gioca

Pisacane anticipa un robusto turn over. «Ci saranno anche delle rotazioni, ma di certo non per una sottovalutazione dell’avversario. È un discorso di coerenza, essere in linea con quanto si è detto sin dal primo giorno: tutti si devono sentire al centro del progetto e questa deve essere la forza di questa squadra».

Mancheranno «oltre Luvumbo, Radunovic e Pintus , anche Mina, Obert e Folorunsho, dobbiamo gestire le energie». Pisacane aggiunge: «Dall’Under 20 porteremo Franke, Grandu e Liteta, in porta Ciocci dal primo minuto, così come ci sarà la possibilità di vedere dall’inizio Zé Pedro e Kilicsoy: è arrivato il loro momento e potranno mettere ancora più minutaggio nelle gambe».

RIPRODUZIONE RISERVATA