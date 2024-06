Non dimentichiamo Aldo Scardella  

«È una storia collettiva, non solo una questione privata che ha investito e distrutto la mia famiglia. Penso sia un monito per l’intera società». Lo dice Cristiano Scardella, il fratello di Aldo, giovane accusato di un omicidio (il delitto del Bevimarket nel quartiere cagliaritano Fonsarda) che non aveva commesso. Aldo, recluso nel carcere di Buoncammino, con un gesto estremo, pone fine alla sua vita nei primi giorni di luglio del 1986 (ma restano molti punti interrogativi e aspetti mai chiariti). Aveva 25 anni. Enzo Tortora, anche lui finito nel circuito infernale di un’inchiesta giudiziaria senza alcun fondamento, gli rese omaggio portando fiori nella tomba al cimitero di San Michele. «Capisco profondamente che cosa l’ha spinto a uccidersi. È stata la disperazione, il dolore per un’accusa ingiusta», disse. Cristiano va avanti, in una strada piena di ostacoli, per fare piena luce sul tragico destino del fratello e per comporre un quadro di giustizia. Conduce la sua battaglia anche con l’aiuto della scrittura che è elaborazione del lutto, indagine psicologica e ricerca della verità.

“Un’anima bruciata”

Nel volume “Caso Scardella, orrore senza fine. Un’anima bruciata” (Alfa editrice, pagine 96), ora in libreria, in prosa e in forma poetica, con riflessioni, ricordi che affiorano e con impazienza si fanno strada, sentimenti sospesi tra coraggio, forza d’animo e comprensibili fragilità, alimenta il ricordo di Aldo, di un ragazzo che ha vissuto con passione e impegno civile il ciclo, purtroppo breve, della sua vita. «La tenuta psicologica e umana di Cristiano – si legge nella prefazione di Rita Bernardini, presidente dell’associazione Nessuno tocchi Caino - in questi 38 anni ha dell’incredibile. Testimone per scelta della malagiustizia italiana, in questo libro scrive che, tramite la non violenza, si deve lottare per qualcosa, non contro qualcuno…Vuole che si giunga per tutti a una giustizia giusta che non faccia più scempio dello Stato di diritto e dei principi fondamentali che ispirano la nostra Costituzione». Nella postfazione Maria Grazia Caligaris dell’associazione Socialismo, diritti, riforme mette in evidenza che «Cristiano grida la sua verità e implora di non dimenticare».

“Aldo, la mia guida”

La casa della famiglia Scardella in via Capula, sempre nel quartiere Fonsarda, è uno scrigno di ricordi di cui Cristiano, che ci accoglie nel salotto con vista su un cortile in cui primeggiano piante di fico e alloro, è un fedele e tenace depositario. Il libro è una necessità per fare ordine nei pensieri e nelle cose da fare. La scrittura è anche una terapia liberatoria. Il dolore sembra attenuarsi nelle descrizioni poetiche di paesaggi e tramonti. «Nel libro c'è la storia di Aldo che per me è una continua fonte di ispirazione e di energia. Lo sento vicino, continua a guidarmi. Nel mio racconto, che si sviluppa anche con la poesia, indosso i panni di un personaggio del West, Zeb Macahan. È un modo per esorcizzare il dolore, il tentativo di tenerlo lontano». La rabbia e l’amarezza, accumulate in questi lunghi anni di battaglie per dare un senso al sacrificio di Aldo e di risposte che non sono arrivate dalla magistratura e dalle istituzioni, vanno gestite. Cristiano ritiene che la sua inesausta battaglia porterà risultati. «La storia di Aldo - aggiunge - non può essere dimenticata. Penso che nessuno possa sentirsi estraneo a questa vicenda perché tutti possiamo finire nel terribile meccanismo che ha segnato per sempre la vita di mio fratello». A Cagliari, all'interno dello spazio verde tra via Figari e via dei Donoratico, c'è la piazza dedicata ad Aldo Scardella, a pochi metri dal luogo in cui è avvenuto l’omicidio per il quale fu ingiustamente accusato. La toponomastica, che è forma e sostanza, aiuta a non dimenticare, alimenta la memoria collettiva. Per ricordare Aldo Scardella, vittima di un errore giudiziario.

