«Non dimenticheremo mai Roberta» 

Era il 3 luglio 2003, un giovedì di passione: la dottoressa di Sanluri, Roberta Zedda, viene assassinata nell’ambulatorio di guardia medica a Solarussa dove prestava servizio. Ieri a 22 anni esatti da quel disastro, l’Amministrazione comunale di Solarussa le ha dedicato la piazza principale del paese, di fronte al Comune, e una scultura realizzata su progetto di Roberto Virdis.

La cerimonia

«Solarussa - dice il sindaco, Mario Tendas - a Roberta Zedda stimata e benvoluta da tutti aveva intestato l’ambulatorio dove ha sacrificato la vita per servire la comunità e con una targa il defibrillatore donato dal comitato di San Gregorio. Oggi le dedichiamo la piazza principale e la scultura a ricordo della professionista gentile e garbata». Il fratello della dottoressa, Antonello Zedda, non ha parole: «Vorrei evitare di fare dichiarazioni, preferisco rimanere in silenzio». Parole di dolore esprimono i colleghi intervenuti alla cerimonia voluta dall’intera amministrazione. Presenti le autorità provinciali, consiglieri regionali, il presidente nazionale dell’Ordine dei medici, Filippo Anelli, e quello provinciale, Antonio Sulis. Tantissima la folla unita nella preghiera durante la messa celebrata da don Mariano Pili nella chiesa della Madonna delle Grazie: pace, perdono, Dio ti salvi.

La tragedia

Né Dio né gli uomini quel 3 luglio di 22 anni fa hanno fermato la mano impazzita di Mauro Zancudi, il ragazzo che armato di un coltello a serramanico si era scagliato contro Roberta Zedda che con tutte le forze cercava di respingere le sue folli avances, come racconterà dopo poche ore dall’omicidio ai carabinieri. Il pubblico ministero chiederà l’ergastolo, si chiuderà con la condanna a 30 anni.

Le due mamme

Ma torniamo al 3 luglio 2003. Le telefonate di due mamme ai carabinieri si incrociano nel cuore della notte, tra il 2 e il 3. Una arriva da Solarussa: «Mio figlio è strano, agitato. Non vorrei che gli sia successo qualcosa, vi prego venite a casa».

Poco prima ai militari un’altra donna in ansia telefonava da Sanluri: «Da ore non abbiamo notizie di mia figlia, è il medico di guardia notturna a Solarussa. Potete andare a controllare in ambulatorio?». Partono le pattuglie. L’ambulatorio è illuminato ma il medico, la 32enne Roberta Zedda, non apre e non risponde al telefono.

La scoperta

Sfondano la porta, la trovano per terra, il corpo trafitto da coltellate (più di 20 diranno i medici legali), sangue dappertutto. Una pattuglia piomba nella casa del ragazzo nervoso, turbato. «Racconta ai carabinieri cosa ti è successo», implora la mamma. I militari capiscono e dopo dieci ore di interrogatorio avranno la conferma. «Sì, sono stato io. Ho bussato, mi ha aperto, sono entrato, ho chiesto la ricetta, ero solo». L’aggressione, la difesa, le coltellate.

Sogni infranti

Roberta, laureata da 4 anni, sempre sorridente e disponibile con chi la notte bussava alla porta dell’ambulatorio privo di sistemi di sicurezza (le guardie e le telecamere arriveranno solo dopo) aveva accettato quel lavoro pericoloso che, aveva confidato a un’amica, avrebbe fatto in attesa della specializzazione in malattie infettive. Non è andata così, i sogni si sono spenti in un luglio d’inferno, a due passi dalla piazza per sempre di Roberta Zedda, la ragazza in camice bianco assassinata in una notte nera.

RIPRODUZIONE RISERVATA