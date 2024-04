«Non dimenticheremo mai il tuo sorriso e la tua bontà» 

In una chiesa gremita, grande commozione quando una nipote di Maurizio Frigau è salita sull’altare per salutare lo zio che non c’è più. «Non ti dimenticheremo mai, il tuo sorriso, la tua bontà li porteremo sempre nei nostri ricordi». E anche quando il parroco, padre Gabriele Biccai, si è rivolto ai due figli del muratore ancora bambini: «Ogni volta che sentirete una carezza e una tenerezza dalle mani di un altro, sarà vostro padre che continua ad amarvi e a farsi sentire. Il paradiso aveva bisogno di un grosso restauro. Così Gesù ha chiamato il muratore più bravo che c’è: vostro babbo».

A salutare Maurizio e i familiari, c’erano anche le insegnanti dei figli, in prima e quinta elementare, e anche imprenditori, muratori, manovali di una infinità di imprese del territorio che hanno così voluto esprimere la solidarietà alla famiglia del giovane,morto proprio il giorno prima di Pasqua.

C’erano anche numerosi operai arrivati da Villasimius dove il muratore di Sinnai ha lavorato anche venerdì, prima di trovare la morte nella strada di ritorno a casa dove aveva deciso di trascorrere le feste con la compagna Lucia e le sue figlie. In prima fila di fronte all'altare tutti i parenti più stretti ad ascoltare le parole di conforto e di fede di padre Biccai.

Sulla dinamica della tragedia di Solanas, non c’è più nessun dubbio. È stata una tragica fatalità. Frigau stava rientrando a casa a Sinnai dove lo attendevano la compagna Lucia ed i piccoli Elisa e Gabriele: poi ha perso il controllo della macchina che si è ribaltata sulla parte opposta della strada (la Provinciale 20) e ha preso fuoco: l’incendio ha avvolto Panda e non ha dato scampo al giovane muratore. (r. s.)

