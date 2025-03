Non dimenticatevi che la Sardegna ha Statuto speciale 

I sardi lo sono, eccome se lo sono. Peccato che chi li rappresenta non sappia fare il suo mestiere. «Prima di sentirsi italiani, i sardi si sentono sardi» per un senso di appartenenza popolare e diffuso, che in altre regioni non è altrettanto radicato. «Il problema», spiega Marco Betzu, «è che questo sentimento autonomista fa fatica a esprimersi a livello istituzionale», perché non ha interlocutori adeguati. «C’è una cesura culturale tra gli attori istituzionali e la società», chiosa il professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico dell’Università di Cagliari.

Domani, nel capoluogo isolano, Betzu terrà la lectio “Tornare allo Statuto speciale della Sardegna”, in programma nella basilica di San Saturnino, alle 17. L’incontro segna la ripresa dei “Dialoghi di archeologia architettura arte e paesaggio” dopo la pausa di Carnevale. Organizzati dai Musei Nazionali di Cagliari, sono curati da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino.

Lo Statuto speciale, promulgato con la legge costituzionale del 26 febbraio 1948, ed è entrato in vigore pochi giorni dopo, da oltre 20 anni attende di essere attuato. Secondo il costituzionalista, «l’incapacità della politica sarda di declinare l'ispirazione autonomistica dello Statuto, non ha consentito al testo normativo di produrre i suoi effetti più pieni». Quali? Innanzitutto, la possibilità di disporre di un corpus di competenze legislative, con particolare riferimento alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, che le avrebbe consentito di far fronte alle nuove sfide derivanti dalla transizione energetica. Poi, prosegue Betzu, la realizzazione di una forma di governo di tipo parlamentare, come previsto dallo Statuto, con l’elezione del presidente affidata ai consiglieri regionali.

«La Sardegna», sostiene, «anziché seguire la riforma costituzionale che ha introdotto l'elezione diretta dei presidenti di regione, avrebbe dovuto approvare una legge statutaria che adattasse la forma di governo dell’Isola alle esigenze del territorio». Una scelta che ha determinato «l’indebolimento della qualità democratica» della vita politica sarda. «Aggravata da una legge elettorale che comprime la rappresentanza, perché impone soglie di sbarramento particolarmente alte». Ciò ha dato luogo a «un bipolarismo forzato che estromette dal consiglio regionale forze politiche che, pur altamente rappresentative, non sono incardinabili nella logica di centrodestra e centrosinistra». Il limite maggiore dell’Isola, insiste Betzu, è proprio la sua classe politica: «Lo statuto è uno strumento utile e necessario, ma la soluzione alle sfide del tempo presente è culturale e politica. Fondamentalmente c’è bisogno di un rinnovamento della classe dirigente».

