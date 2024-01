«Non dimenticate l’Olocausto»  

Non dimenticare gli orrori dell’Olocausto e tenere vive le pagine più della storia mondiale, perché «non si ripeta» e soprattutto perché sul passato non cali mai il silenzio. Il 27 gennaio 1945 l'esercito sovietico è entrato ad Auschwitz, il più grande campo di concentramento e sterminio nazista, scoprendo e rivelando al mondo l'orrore oltre quel filo spinato, che segnava il limite tra la vita e la morte. Da qui la necessità e la volontà in Italia di istituire il "Giorno della Memoria" (legge 211 del 20 luglio 2000), per ricordare proprio il genocidio di persone ritenute dai nazisti "indesiderabili" o "inferiori" per motivi politici o razziali. Anche a Cagliari, istituzioni, associazioni culturali propongono diversi appuntamenti per non dimenticare la Shoah.

Prefettura

La prefettura ha anticipato a ieri la commemorazione, per evitare la concomitanza con lo “Shabbat”, la festa ebraica del riposo. All’Auditorium del Conservatorio Pierluigi da Palestrina la cerimonia è stata accompagnata dai brani eseguiti dall’orchestra della classe di esercitazioni orchestrali, diretta dal maestro Alberto Pollesel, e dal Coro delle Voci Bianche del Conservatorio diretto dal Maestro Francesco Marceddu. Tra le altre iniziative anche la consegna della Medaglia d’Onore in memoria di Beniamino Benigno Orrù, deceduto, deportato dal 14 settembre 1943 al 4 settembre 1945 e internato in Germania. A ritirare l’onorificenza è stato il nipote Alberto Cixì. In rappresentanza della Regione è intervenuta, invece, l’assessora al Lavoro, Ada Lai che, citando Liliana Segre, ha sottolineato come «tutte le iniziative che ricordano la Shoah sono importanti per evitare che un pezzo così tragico della seconda metà del Novecento possa scomparire nell'oblio, visto che siamo portati a dimenticare gli orrori».

Il tour a Castello

Oggi l'associazione Chenàbura Sardos Pro Israele celebra la Giornata della Memoria, «in un clima in Italia e in Europa dove si registra una nuova ondata di antisemitismo, per non dimenticare quanto è accaduto lo scorso 7 ottobre 2023 con l’attacco di Hamas a Israele)», l'associazione intende ricordare quella data con una targa in ceramica che verrà apposta alle 10 nel Giardino dei Giusti di via dei Genovesi. Alle 16.30 ci sarà un tour dalla giuderia di Castello al giardino dei Giusti di via Lamarmora, 88. Alle 19 verrà presentato per la prima volta il libro di Alessandro Matta "Gli ebrei della Sardegna durante le leggi antiebraiche e la Shoah”.

Nello sterminio nazista si contano 6 milioni di ebrei più altri milioni di altre persone, tra cui polacchi, slavi, rom e sinti (sono quelli del “Porrajmos, l’olocausto dimenticato), omosessuali, persone con disabilità, ma anche testimoni di Geova, che furono oppressi perché si rifiutarono di imbracciare le armi o di conformarsi all’ideologia nazista dell’odio. «I testimoni di Geova erano l’unico gruppo cristiano sotto il Terzo Reich a essere contrassegnato da un simbolo specifico per i prigionieri: il triangolo viola. Erano perseguitati solo sulla base delle loro convinzioni religiose», dice il portavoce Alessio Atzeni, «i nazisti offrirono loro la libertà se avessero rinunciato alla loro fede e avessero sostenuto il regime. Eppure hanno avuto il coraggio di attenersi ai valori cristiani: la lealtà a Dio e l’amore per il prossimo».

In piazza

E oggi saranno in piazza, nonostante il divieto imposto dal questore di Cagliari Paolo Rossi, gli antimilitaristi di “A Foras”, che hanno organizzato un corteo dal Teatro Lirico a piazza Yenne «perché nella legge istitutiva della Giornata della Memoria viene spiegato che i valori della giornata stessa sono finalizzati a far sì che non si ripeta più quanto accaduto, mentre oggi in Palestina è in atto un genocidio che rischia di distruggere un popolo».

