Non diffamò, assoluzione per Offeddu 

Durante la campagna elettorale per le amministrative 2020 l’allora candidato sindaco Ciriaco Offeddu, con un post sul profilo social riguardo ad alcuni finanziamenti del Comune per le associazioni culturali, non diffamò nessuno. A stabilirlo ieri i giudici del Tribunale di Sassari, che in appello hanno ribaltato la sentenza di primo grado assolvendo Offeddu dalla diffamazione nei confronti di una delle parti civili, Marina Moncelsi (rappresentata da Monica Murru). Un anno fa il Tribunale di Nuoro aveva condannato Offeddu ad un’ammenda di 200 euro per aver definito la Moncelsi «la maestrina dalla penna rossa». Nel post aveva aggiunto: «ecco come Soddu compra il consenso elettorale nomi e importi per una somma di 150 mila euro». E allegato una delibera di Giunta. A chiedere l’assoluzione anche la pm Roberta Pischedda perché quello dello scrittore e candidato sindaco, difeso da Angelo Mocci e Giuseppe Conti, «era un diritto di critica». A denunciarlo oltre Moncelsi dell’Istasac, anche Giovanni Carroni di Bocheteatro, ma nei confronti di Carroni già il giudice di primo grado non aveva ravvisato reato. Offeddu ieri sui social scriveva: «assolto nel merito. Mi auguro che gli accusatori restituiscano quanto percepito indebitamente dal Comune». (f. le.)

