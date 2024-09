«Non deve vincere la paura» 

Una comunità travolta dal dolore. Al tempo stesso desiderosa di tendersi per mano, di farsi forza. In tanti ieri sera hanno raggiunto la parrocchia di San Domenico Savio, a Nuoro per dare vita a una veglia sentitissima e partecipata, dopo la strage che ha sconvolto una comunità tra le vie Ichnusa e Gonario Pinna. In quella chiesa dove pochi mesi fa il piccolo Francesco Gleboni aveva ricevuto la prima comunione. «Il nostro primo pensiero deve andare a quel ragazzo rimasto solo, a quello che nella vita dovrà ancora affrontare», ha detto don Stefano Paba nella sua toccante omelia, rivolgendo il suo primo pensiero all’unico superstite della strage. «Non lasciamoci prendere dalla paura, dobbiamo reagire».

Veglia

La chiesa ha accolto il dolore di un intero territorio. Stefano Paba ha scandito le parole, ha invocato una reazione. Ha guardato in faccia i tanti giovani presenti. «Non dobbiamo essere indifferenti, non ci dobbiamo abituare alla violenza e in generale alla morte». Il parroco ha puntualizzato: «Ognuno deve fare la sua parte, non aspettiamo che siano gli altri a fare la società migliore. È la seconda volta che ci riuniamo per ricordare il dramma dei ragazzi che sono andati via, dopo la tragedia di Ythan e Patrick. Stavolta però sono andati via nella violenza. Ecco, dobbiamo fare in modo che il rumore di queste brutte notizie non superi il suono e la melodia delle belle cose che abbiamo nelle nostre case, nelle nostre comunità, nelle nostre società sportive. Facciamo sentire il suono di queste belle cose».

Il vescovo

Il suo discorso era atteso. Le sue parole come sempre toccanti e ponderate. Il vescovo di Nuoro e Lanusei, Antonello Mura, ha aperto una profonda riflessione su questa tragedia. «Impossibile pensare o aspettarsi che le parole spieghino il dolore del dramma familiare avvenuto a Nuoro. Si rabbrividisce solo a tentarci.Giusi 43 anni, Martina 25enne, Francesco 10, Paolo 69 e Roberto 52. I loro nomi non sono un elenco, ma una storia interrotta, un’umanità negata e tradita. E sono tutti vittime. Anche Roberto, vittima di se stesso, del suo (forse) mal di vivere, che (forse) non amandosi ha voluto trascinare nel baratro della morte chi lo amava, come sua figlia che l’aveva indicato come “l’amore più grande della sua vita”». Antonello Mura prosegue: «Questa sconfitta dell’amore ne ricorda anche la sua fragilità, soprattutto quando, pur trovando posto nel nostro cuore, non riesce ad affrontare e a superare le prove della vita. La tristezza e lo smarrimento che hanno raggiunto parenti, amici e opinione pubblica è evidente anche in tutte le comunità parrocchiali. E ci lascia molti interrogativi e qualche impegno, oltre alla preghiera. La violenza è una “presenza” che non va negata o rimossa, tanto meno banalizzata. Al contrario va riconosciuta, narrata, denunciata. Parliamone in famiglia e in comunità, come nella scuola». Intanto, a Nuoro domani sera la comunità si compatterà. Andrà in scena una fiaccolata per ricordare le vittime della strage di mercoledì mattina. La partenza è fissata per le 18 in via Ichnusa, teatro della strage. Dal civico 17 dove la famiglia Gleboni-Massetti risiedeva, in un appartamento al pian terreno. Il corteo attraverserà la città, con arrivo in cattedrale.

RIPRODUZIONE RISERVATA