«Non deve trasformarsi in un nuovo caso Alcoa» 

«Queste promesse le abbiamo sentite anche quando avete dato l’Alcoa alla Sider Alloys. Si discute, oggi come allora, con gli impianti già spenti. Qui ci sono lavoratori disperati, non dovete permettergli di distruggerci, abbiamo bisogno di imprenditori seri».

Lo sfogo di un operaio degli appalti davanti al ministro Adolfo Urso, che presentava ai lavoratori il piano d’attacco del Governo per salvare il lavoro di più di mille persone, ha fatto temere per un attimo che il clima propositivo della mattinata di ieri potesse improvvisamente scemare in una contestazione. Ma è durato giusto un attimo, nessuno tra i lavoratori ha (per ora) intenzione di scatenare guerre. A dirla tutta, ieri mattina la partecipazione dei lavoratori è stata molto inferiore alle aspettative e la maggior parte delle divise gialle presenti accanto a ministri, sindaci e sindacalisti era quella degli operai degli appalti. Saranno i primi, se non si troveranno soluzioni, a uscire dallo stabilimento e per loro ancora non c’è la certezza della cassa integrazione che hanno i diretti: «Il clima è di grande sconforto è non potrebbe essere altrimenti – ha detto all’assemblea e ai ministri don Antonio Mura, parroco di Portoscuso e responsabile della Pastorale del lavoro, presente ieri come in tutte le giornate di lotta per la Portovesme srl – ma credo che il metodo intrappreso sia quello giusto. Occorre lottare insieme per far rinascere il Sulcis Iglesiente che per troppo tempo è stato il sud-ovest, fisico e simbolico, dell’Italia che soffre. Nessuno qui si aspetta risultati immediati ma credo che questa sinergia di forze sia il modo giusto per provare a ottenerli». (s. p.)

