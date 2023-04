Non derubò la madre: assolta una donna 

Scagionata con la formula più ampia, l’imprenditrice algherese Marina Demuru (47 anni) non ha mai maltrattato e derubato l’anziana madre. La donna, difesa dal penalista Agostinangelo Marras, è stata assolta dal Tribunale di Sassari perché il fatto non sussiste. Lo stesso pubblico ministero, Giovanni Porcheddu, ha chiesto l’assoluzione della imprenditrice che è risultata dal del tutto estranea ai fatti che le venivano contestati. La donna, stando a quanto è emerso dal dibattimento, è la vera vittima della vicenda. I giudici del Tribunale di Sassari hanno sentito diverse persone, ma la testimonianza chiave è stata quella della madre dell’imprenditrice. La pensionata, 84 anni, ha smentito nella sostanza il contenuto della denuncia che era stata presentata a carico della figlia. La teste ha negato i maltrattamenti, le vessazioni (ad esempio le ore trascorse in una stanza chiusa) e soprattutto le razzie di denaro. È risultato con chiarezza che Marina Demuru non ha mai approfittato della madre e non la ha mai maltrattata. La deposizione della vittima è risultata, in altri passaggi, contraddittoria e inattendibile. La sensazione, sempre stando al dibattimento, è che l’imprenditrice sia rimasta vittima di accuse del tutto infondate.

RIPRODUZIONE RISERVATA