Non demoliscono l’abuso: maxi multa  

Avevano ricevuto un’ordinanza di demolizione già nel 2018, ma non avevano provveduto a fare quello che gli era stato imposto, così adesso i proprietari di un fabbricato realizzato senza alcuna concessione edilizia nel litorale, dovranno pagare una multa di 10mila euro. Ad appurare il mancato rispetto dell’ordinanza erano stati gli agenti del nucleo di vigilanza edilizia della Polizia locale che avevano subito inviato una relazione e informato gli uffici.

L’opera abusiva, che dovrà essere comunque demolita, si legge nell’ordinanza, «occupa una superficie complessiva di 114 metri quadri con altezza massima di 3,5 metri» da cui deriva «una volumetria di circa 370 metri cubi, ed è riconducibile alla tipologia “7” (realizzazione di edifici principali ex novo) con volume compreso da mc. 300 a mc. 450)». Questa ricade «in zona classificata come zona territoriale omogenea E4 del vigente P.U.C. che non risulta sottoposta ad alcun vincolo derivante da normative di settore sovraordinate allo strumento urbanistico comunale». Detto questo i proprietari avranno comunque sessanta giorni per presentare ricorso al Tar. contro questo provvedimento. Se non pagheranno la multa, «si procederà nei modi e nelle forme previste dalla vigente normativa alla riscossione coattiva del credito».

