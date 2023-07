«Non declassate il nostro ospedale» 

Il Consiglio comunale di Lanusei chiede investimenti, anche infrastrutturali, per la sanità malata. Al netto del piano straordinario di ristrutturazione e manutenzione dei presidi ospedalieri che la Regione dice di voler portare avanti, pretende che il Nostra Signora della Mercede venga inquadrato come ospedale di primo livello con annesse specialità previste funzionanti. Lo fa tramite una mozione che spera abbia la forza di incidere sulle scelte politiche di Cagliari e rafforzare, magari, la Asl povera di personale medico. «Il documento – dice il sindaco Davide Burchi – serve per mettere ordine a un quadro complessivo che sembra essere preda delle sensibilità politiche. Se può essere corretto ristrutturare le strutture ospedaliere è bene che anche la nostra struttura ne sia coinvolta, con investimenti infrastrutturali, tecnologici ma anche sui servizi collaterali», e sul primo livello. «L’inquadramento giuridico è indispensabile per il piano del fabbisogno del personale e per le prospettive di una sanità di qualità».

Dai banchi dell’opposizione, Marco Melis polemizza: «Abbiamo più volte sollecitato un intervento relativo alla sanità e oggi apprendiamo che la mozione riguarda la richiesta di riclassificazione dell'ospedale. Questa sembra un'anticipazione della campagna elettorale regionale dal momento che nessuno degli amministratori presenti, a suo tempo, si era battuto per ottenerla. Appare sospetta questa presa di posizione. Riteniamo che la vera urgenza non sia questa ma la riorganizzazione dei servizi con il reclutamento delle figure necessarie per garantire il funzionamento dei reparti. Pediatria, ostetricia, cardiologia».

RIPRODUZIONE RISERVATA