«Non date da mangiare ai cinghiali nella pineta: fate loro del male»  

«Non date da mangiare ai cinghiali in pineta». Giorgio Argiolas, componente e referente per la sentieristica del Gruppo Cai Gerrei Parteolla Sarrabus, racconta di aver visto nei giorni scorsi nella pineta di Sinnai alcune persone vuotare in pineta buste contenenti avanzi alimentari convinti di fare del bene agli animali e per poter ammirare da vicino i cinghialetti. «Ho contato tre scrofe e diciotto piccoli: attorno si sentiva il movimento di altri esemplari. Tutto questo - dice Argiolas - a dispetto di un cartello della Forestale che invita tutti a non dare da mangiare questi animali. I selvatici non hanno bisogno di noi per sopravvivere. Il foraggiamento artificiale è considerato reato punibile con ammende da 516 a 2065 euro o con l’arresto sino a due mesi».

Le motivazioni di questo divieto sono principalmente due. «Il foraggiamento artificiale - ricorda Argiolas - comporta delle gravi conseguenze per gli animali: il cibo inappropriato può causare loro gravi problemi di salute. E può indurli ad abbandonare il loro habitat per recarsi nei centri abitati creando rischi sia alle persone che a loro stessi». (r. s.)

