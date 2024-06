«Non date cibo ai cani randagi» 

Con un’ordinanza il sindaco di Burcei Simone Monni impone una serie di regole da rispettare per motivi igienico sanitari. In questo contesto, si impone di evitare «il deposito di avanzi di cibo che possano fungere da richiamo e sostentamento per gli animali randagi».

Si chiede pure, sempre per motivi sanitari, la custodia degli animali nelle proprie abitazioni, scongiurando che vaghino all’interno del centro abitato e nelle campagne circostanti. E ancora, di sottoporre gli stessi animali a controlli sanitari, di provvedere alla loro cura e disinfestazione ogniqualvolta sia necessario.

Per evitare la proliferazione di zanzare o altri insetti, si chiede pure la cura di ogni intervento necessario per favorire il ristagno e quindi regolare deflusso delle acque negli scarichi principali. (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA