Non danneggiò 28 auto, impiegato assolto 

Gli agenti di polizia avevano effettuato gli accertamenti per arrivare nell’agosto 2020 a dare un nome al responsabile del raid. I poliziotti avevano acquisito le immagini della videosorveglianza pubblica e delle telecamere installate nella caserma della polizia locale in via Carmine. Ed è proprio da qui che era partita la ricostruzione della notte: in via Carmine c’erano alcune auto con le gomme squarciate. «Nei filmati si vedeva una persona incappucciata che si abbassava e forava le gomme» ha riferito un sovrintendente della Squadra mobile. Era stato fatto il percorso a ritroso e ricostruiti i movimenti dell’uomo che prima aveva trascorso qualche ora in un locale del centro poi aveva iniziato il giro. «In un punto passa a volto scoperto». Confrontando le immagini, il giubbotto, le scarpe e l’andatura, la polizia aveva concluso che la persona incappucciata è la stessa che si vede col viso scoperto. E avendo conoscenza diretta di Tanchis, gli agenti erano convinti di aver chiuso il cerchio, con ulteriori riscontri.

Era stato un risveglio amaro quello del 15 aprile 2019. Ben 28 persone si erano ritrovate l’auto danneggiata, gomme squarciate e grossissimi disagi e lo avevano raccontato alla giudice. Erano stati bucati oltre 40 pneumatici di 28 auto parcheggiate tra le vie Carmine, Cagliari, Carducci, Contini, Solferino e Sant’Antonio. Durante il processo la testimonianza di alcuni proprietari delle auto danneggiate. Uno di loro era parte civile con l’avvocata Monica Masia. Una donna proprietaria di una Lancia Y parcheggiata in via Contini ha riferito di essersi accorta della sorpresa solo la mattina dopo; un’operatrice sanitaria della clinica ha raccontato di aver avuto grossissimi disagi e che non era potuta andare al lavoro in tempo. Problemi al lavoro ma anche in famiglia, visto che quell’auto era l’unica disponibile. Tutti hanno riferito di aver dovuto sborsare poi circa 150 euro dal gommista.

Era stato un raid a tappeto: 28 auto danneggiate con gomme squarciate e tantissimi disagi per i proprietari. Sotto accusa era finito un impiegato oristanese, Mario Paolo Tanchis, e il pm aveva chiesto la condanna a 14 mesi. Ma ieri mattina la giudice del Tribunale Cristiana Argiolas lo ha assolto per non aver commesso il fatto, così come aveva sollecitato l’avvocato difensore Francesco Pilloni.

Il raid

Le indagini

Le conclusioni

Per il pm il responsabile di quella notte di danneggiamenti è Paolo Mario Tanchis, impiegato 63 anni, accusato di danneggiamento aggravato: durante la scorsa udienza il pm Marcello Floris aveva chiesto una pena di un anno e due mesi. Per la difesa invece Tanchis non ha alcuna responsabilità: l’avvocato Pilloni ha sollecitato l’assoluzione per non aver commesso il fatto. Ha cercato di evidenziare che ci sono alcune differenze cromatiche: in una immagine i pantaloni appaiono neri, in un’altra decisamente più chiari. Secondo la difesa, poi, le caratteristiche di Tanchis non coincidono con quelle dell’uomo immortalato dalle telecamere.

