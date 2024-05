Non creò materiale pedopornografico, assolto un 22enne  

Non ha creato materiale pedopornografico, ma si era semplicemente scambiato foto intime e video dalla fidanzatina quando entrambi erano giovanissimi: lui diciottenne e lei ancora minorenne. Né ha minacciato la ragazza di divulgare quelle immagini sui social. La Corte d’appello ha assolto un 22enne che era finito nei guai dopo la denuncia dei genitori dell’ex ragazza. Condannato a sei mesi di reclusione per detenzione di materiale pornografico raffigurante minori di anni 18 e minacce, il giovane si è visto ora ribaltare completamente la sentenza in secondo grado.

I fatti risalgono all’estate 2019, quando l’imputato aveva appena compiuto 18 anni e si frequentava con una ragazza appena più giovane. La giovane aveva raccontato in famiglia di essere stata minacciata quando la relazione si è chiusa ed i genitori hanno sporto denuncia. Da qui l’indagine della sostituta procuratrice Ginevra Grilletti che aveva contestato sia le minacce che la detenzione di materiale pornografico con minori. Stando all’accusa, l’imputato avrebbe mandato dei messaggi alla ex dicendole che li avrebbe consegnati ai genitori o li avrebbe pubblicati sui social.

Difeso dall’avvocato Federico Delitala, il 18enne è stato condannato in primo grado dalla giudice Alessandra Tedde, ma in Appello il legale ha dimostrato che non si trattava di foto estorte ma di materiale scambiato da giovani che si frequentavano. Da qui l’assoluzione. (fr.pi.)

