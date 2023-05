«Non correte sulla strada della morte» 

Ha rischiato di perdere tre delle sue bambine e il marito nel terribile incidente costato la vita al giovane di Villamar Alessandro Pisano e ora Stefania Dessì lancia due appelli. Il primo agli automobilisti: «Guidate tutti con prudenza, moderate la velocità in questa strada pericolosa». Il secondo alla Provincia: «I lavori di messa in sicurezza devono essere veloci, e in quella strada serviva già il guard-rail».

La paura

Il marito di Stefania, Mattia Silesu è ancora ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari. ha riportato una frattura al femore e lesioni al bacino e neppure ieri è stato sottoposto a intervento chirurgico perché i medici attendono che si stabilizzi. Dimesse invece ieri mattina le loro bambine di 9 e 4 anni (contusioni varie: prognosi di sette giorni) e la piccola di 5 (ha una frattura al braccio: prognosi di un mese). La coppia ha anche altre due figli e per quattro giorni Stefania Dessì ha fatto la spola fra più stanze di degenza del Brotzu prestando affetto e attenzione al marito, e alle figlie ricoverate nel reparto pediatrico. Ma ha avuto il tempo di ragionare anche su quanto accaduto alla sua famiglia e anche a chi in quella strada negli ultimi mesi ha perso la vita: «Mio marito aveva scrupolosamente assicurato le bambine in auto ai seggiolini: è solito farlo e non è un dettaglio perché quanto accaduto dimostra che bisogna utilizzare dispositivi a norma. Per questo chiedo a tutti i genitori di non scordare mai di farlo: se mie figlie non fossero state ben protette oggi forse staremmo piangendo una tragedia ben più grande».

La velocità

L’altro appello riguarda l’alta velocità che in tutti gli incidenti avvenuti sulla Carbonia- Villamassargia ha quasi sempre avuto un ruolo determinante anche per via del mix con le pessime condizioni della strada: «In percorsi come questi è sempre fondamentale la prudenza – dice – guidare a velocità moderata permette di avere sempre la situazione sotto controllo, chiedo a tutti di tenerne conto. Siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto al giovane di Villamar, vorremmo che su questa non ci fossero altre croci». Ecco perché Stefania insiste anche sulle condizioni della quattro corsie dove, pochi giorni fa, sono iniziati i lavori di sistemazione del tratto (disastrato) prossimo a Villamassargia: «Quella strada deve essere al più presto messa in sicurezza con i divisori centrali – analizza la donna – e sarebbe davvero bello se si riuscisse a farlo molto presto».