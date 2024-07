«Non conosco la moglie di Igor» 

Inviata

Assemini. «Non voglio entrare nei dettagli della mia vicenda personale, ma ci tengo a precisare che non ho nulla a che vedere con la scomparsa della moglie di Igor, che non ho mai conosciuto». Le parole di Francesca Montis, 43enne di Assemini, nuova compagna di Igor Sollai – il camionista arrestato per omicidio e occultamento di cadavere in seguito alla scomparsa della moglie Francesca Deidda – arrivano attraverso la sua avvocata di fiducia. «Non ero a conoscenza dei dettagli della sua situazione matrimoniale – fa sapere Montis –, sapevo solo che da tempo loro due erano in crisi». Infine, un chiarimento sull’aspetto giudiziario: «Non sono indagata e quando sono stata convocata dai carabinieri in caserma, mi sono resa disponibile fin da subito mostrando loro anche i messaggi sul mio telefonino».

Il rifiuto

Punto, per ora la quarantatreenne non vuole rispondere a nessuna domanda. Ieri, intorno alle tre del pomeriggio, al suono del citofono, il portone al primo piano della bifamiliare si apre quel tanto che basta per capire di che cosa si tratta e, in un attimo, si richiude sena lasciare spazio a ulteriori domande.

Da quando la notizia dell’arresto è deflagrata, nel pezzetto di Campidano tra Elmas (il paese di Francesca Deidda, la moglie scomparsa dal maggio scorso), San Sperate (il luogo in cui la coppia di sposi abitava da più di dieci anni) e Assemini (paese di Sollai) si sono rincorse le voci sulla nuova relazione dell’uomo: la nuova coppia sarebbe stata avvistata alla festa della musica in paese. E proprio ad Assemini, ieri sera, durante il Consiglio comunale la capogruppo di minoranza Niside Muscas ha espresso solidarietà alle due famiglie coinvolte nella vicenda.

