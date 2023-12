«Non conosciamo ancora la data del trasferimento» 

Gli operatori del mercato di San benedetto sono molto preoccupati. Il trasferimento nella struttura provvisoria di piazza Nazzari è ancora un’incognita. Nello spazio che il Comune sta allestendo a fianco al Teatro Lirico dovranno rimanere sino a quando non saranno conclusi i lavori di ristrutturazione del vecchio mercato, almeno due anni. I commercianti sono scettici, anche se si augurano che le scadenze vengano rispettate. «Non sappiamo niente, neanche la data ipotetica. Nessuno ci ha detto niente. Hanno parlati di febbraio/marzo ma non c’è niente di scritto, solo chiacchiere che ci spaventano molto», afferma Antonio Festina, rivendita polli. Sulla stessa linea Maurizio Loi, box di carne. «Spero di sbagliare, ma questo sarà l’ultimo Capodanno a San Benedetto. Qui, viste le premesse, non torneremo mai più».

Sino a fine marzo potranno dormire sonni tranquilli. Il Comune ha disposto la proroga per tutti gli operatori del mercato di San Benedetto (avant’ieri avevano presentato richiesta il 98 per cento) compresi gli ambulanti, che in questo modo vedranno tutelato il loro diritto ad accedere al mercato provvisorio di Piazza Nazzari e tenere attivi i propri titoli professionali.

