«Non conoscevo Johnny lo Zingaro» 

«Mai sentito parlare prima di Johnny lo Zingaro». Così Cristian Loi allontana da sé, ieri in corte d’assise, l’accusa di procurata evasione per cui è imputato, insieme ad altre tre persone, nella vicenda di Giuseppe Mastini, il celebre ergastolano già protagonista di altre latitanze, non rientrato il 6 settembre 2020, al termine di un permesso premio, nel carcere di Bancali dov’era detenuto. E ritrovato poi il 20 dello stesso mese in località Zinziodda, nell’hinterland della provincia sassarese, proprio in un’area dove Loi, riferisce lui stesso alla giudice Elena Meloni, parcheggiava «il camioncino e l’escavatore», che gli servivano per il suo lavoro di “movimento terra”, dietro permesso della proprietaria. In uno dei due piazzali della zona citata, ricovero di diversi mezzi e definito un «porto di mare» da Loi, si trovava il piccolo edificio dove “Johnny” aveva trovato rifugio e in cui sarebbe stato portato dalla sua compagna Giovanna Truzzi, ieri in collegamento da remoto, e anche lei imputata con Gabriele Grabesu, Lorenzo Panei, assistito da Paolo Spano, e appunto Loi.

Il rifugio

Una casupola che, a quanto ne sapeva quest’ultimo, era piena di oggetti abbandonati e mobili vecchi, dove lui non aveva «interesse ad andare» e vicino alla quale girava un cane a cui, talvolta, dava da mangiare. «Era il cane di tutti», specifica, «lo nutrivano in tanti». Se la Truzzi non ha voluto rilasciare dichiarazioni, l’uomo ha affermato, rispondendo alle domande del suo avvocato Stefano Porcu e del pubblico ministero Enrica Angioni, che «nessuno mi ha mai chiesto di aiutare Mastini». E sulla presunta richiesta fatta al telefono con altri individui da Grabesu, che è difeso dal legale Marco Palmieri, in merito alla ricerca di una casa con giardino nella località, l’imputato sostiene di non saperne nulla. I fitti contatti tra i due - «Gabriele mi ha chiamato un milione di volte», dichiara infatti Cristian Loi - riguardavano soltanto la vendita di uno scooter, tra l’altro neppure di proprietà del Grabesu, che avrebbe avuto tali e tanti malfunzionamenti da non consigliarne l’acquisto. La prossima udienza si terrà a gennaio con le deposizioni degli altri imputati, ieri indisponibili, e con l’ascolto di due testi a difesa messi in lista dall’avvocato Porcu.