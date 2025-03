«Non ci sono parole, bravo ragazzo e ottimo judoka» 

Un sabato che doveva essere di festa per l’ultimo appuntamento del Carnevale, si è trasformato in una giornata di lutto per l’intero paese che ben conosceva Gabriele e le famiglie dei genitori, Raffaele Pinna e Rosalba Atzeni. La notizia della prematura scomparsa di giovane è iniziata a circolare di primo mattino, lasciando tutti sgomenti e senza parole. Al liceo di via Volta, istituto dove lo sfortunato ragazzo frequentava la quinta classe, una volta avuta la certezza dell’accaduto, tutti si sono stretti in un grande dolore collettivo, rimanendo in classe con la tristezza nel cuore, per aver perso un compagno di classe e di studi.

Lo sgomento

«Anche venerdì era regolarmente a scuola- affermano commossi alcuni studenti e insegnanti – e nulla faceva pensare a quanto poi sarebbe accaduto, siamo increduli». Oltre al mondo scolastico la scomparsa di Gabriele Pinna ha sconvolto quello dello sport isolano. Era infatti un ottimo judoka, tesserato alla società judo Sport di Abbasanta guidata dai maestri Paolo Scanu e Rosario Medde. Più che una promessa, considerato che nelle scorse settimane aveva conquistato il titolo di campione sardo della categoria juniores kg 61, nel corso dei campionati regionali che si erano svolti nella palestra a Ruinas. Questo gli aveva consentito di ottenere il lasciapassare per la partecipazione ai campionati italiani, che a fine mese si svolgeranno ad Andria in Puglia. Due anni fa al “Torneo delle isole del Mediterraneo” aveva invece conquistato una medaglia d’oro.

La sua passione

Era per tutti un tesoro di ragazzo, con valori importanti e un fisico eccezionale. Rosario Medde uno dei suoi tecnici non si dà pace. «Venerdì sera sarebbe dovuto venire ad allenarsi in palestra, ma avendo una leggera febbre aveva preferito stare a casa. Stamattina abbiamo ricevuto questa drammatica notizia che ci addolora tutti». Gabriele nella pratica dello judo aveva seguito le orme del padre Raffaele che in giovane età aveva conquistato titoli regionali e nazionali sotto la guida del compianto maestro Celestino Conti.

