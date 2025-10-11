VaiOnline
Viale Diaz.
12 ottobre 2025 alle 00:30

Non ci sono operai dentro il cantiere che blocca la città 

A una settimana (domani) dal restringimento della carreggiata in viale Diaz, tra via Stazione Vecchia e piazza Amendola, quello che ha fatto ripiombare la città nell’incubo traffico, nell’ultimo (in ordine di tempo) cantiere aperto da Arst per la realizzazione della metrotramvia si scorge il deserto. Lunedì, giorno dell’inaugurazione, nessun operaio. «Si dovevano sistemare le reti di delimitazione e allestire il cantiere», ipotizzava qualcuno. Giusto. Martedì, invece? Come il giorno prima. Allora mercoledì? Due operai, esattamente così come giovedì, quando altrettanti o poco più lavoravano nel primo tratto di viale Diaz, inaugurato l’estate del 2024. Qualcuno penserà: forse è andata meglio venerdì? Macché, di mattina ancora nessuno al lavoro nel nuovo cantiere. E neppure sabato. «Ma è sabato», obiettano in molti. Tradotto: di solito non si lavora. Di solito.

Il paradosso è che si tratta di cantieri particolarmente impegnativi per la città, che hanno un enorme impatto sulla viabilità. E di lavori che dovrebbero subire un’accelerazione. Lo chiede il Comune, lo chiedono i consiglieri delle opposizioni, lo chiede la Regione. ci sperano i cagliaritani. ( ma. mad. )

