Non ci sono olive, frantoi chiusi 

Dal 2017 Riola è “Città dell’olio”, titolo che il Comune ha ricevuto per la qualità del prodotto locale. Malgrado questo, anche il paese quest’anno registra un drastico calo della raccolta delle olive. Così come in tutto il Sinis: da Cabras a San Vero passando per Nurachi, Baratili e Zeddiani. Il calo rispetto allo scorso anno, dicono i produttori, è del 70 per cento. In linea d’altronde con il dato registrato anche nel Terralbese.

Il clima

Manuela Corrias, una delle titolari dell’oleificio Corrias lungo la Statale 292, scatta una fotografia di ciò che sta accadendo: «È vero che questo è l’anno di scarica, nel senso che per la natura delle nostre piante è difficile avere per anni di seguito produzioni abbondanti. Ma è anche vero che le abbondanti piogge di maggio, mese della fioritura, non hanno aiutato. La batosta poi è arrivata con i sei mesi di caldo torrido». Nel frantoio dell’azienda fino allo scorso operavano 30 dipendenti, «Ma quest’anno per i processi di lavorazione abbiamo assunto solo due ragazzi - conclude Corrias - un dato che fa riflettere». Franco Ledda, che ha oliveti in tutto il Sinis, parla di disastro: «La fioritura non c'è stata e il risultato è chiaro: siamo davanti a un calo importante». Ora invece ci sono piogge continue e abbandonati: «Buttano a terra il poco che c’era sull’albero - spiega Ledda - Io personalmente riuscirò a garantire la produzione solo per i clienti storici».

Frantoi in crisi

Dentro le macchine del frantoio “Fratelli Loi”, in via del Lavoro a Cabras, ieri si contavano appena venti quintali di olive: «Solitamente si parla di 300 quintali al giorno - spiega Daniela Loi, una delle titolari - Quest’anno è un pianto. La fila dei furgoni che c’è sempre stata fuori dalla nostra azienda non si vede. Molti ci dicono che stanno aspettando la semidana, a fine novembre. Ma chissà». A Cabras, visto il calo, la maggior parte dei frantoi ha deciso di non aprire: «Per ora infatti noi siamo in perdita - conclude Loi - Una desolazione». Arturo Carta è il titolare di due frantoi: «Quello di San Vero rimarrà chiuso, a Nurachi è aperto ma per ora siamo in perdita. Non ricordo un’annata così».

