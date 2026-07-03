«Non ci sono medici, vietato ammalarsi» 

L’incubo della mancanza di assistenza sanitaria, che assilla l’intera Regione, dopo meno di due anni, si ripresenta nuovamente a Siliqua. In seguito alla perdita dei sevizi degli scorsi anni, quando gli ultimi medici di base avevano chiuso i battenti, e in cambio era stato aperto l’ambulatorio Ascot (ambulatorio straordinario di continuità territoriale), che doveva sopperire solo momentaneamente fino all’arrivo di nuovi medici di famiglia, il problema sembra essere ritornato, mettendo in crisi migliaia di pazienti del paese campidanese.

In trincea

L’allarme, già annunciato da tempo, è stato rilanciato da un comunicato della minoranza “Siamo Siliqua”, attraverso la sua portavoce Helga Bachis: «La situazione sanitaria a Siliqua va sempre peggio», spiega la capogruppo dell’opposizione. «Come purtroppo sappiamo, il servizio degli Ascot nel paese si è ridotto negli ultimi tempi ai minimi termini. Dei due sanitari, che assicuravano due giornate di servizio settimanale, siamo ridotti ad avere un solo medico che non sempre riesce a garantire il servizio ogni settimana. Riscontriamo che i medici di base si stanno concentrando nei paesi limitrofi, mentre Siliqua è esclusa», e termina. «Tutto questo nel perfetto silenzio della nostra amministrazione. Forse anche i nostri concittadini devono seguire l'esempio indicato nell'ordinanza emanata di recente dal sindaco del comune di Norbello?».

Scontro politico

Bachis si riferisce alla provocatoria ordinanza del sindaco del paese dell’Alto oristanese, che imponeva il divieto di ammalarsi a causa della mancanza dell’assistenza sanitaria di base. Al grave problema che interessa tutta la comunità, risponde Francesca Atzori, sindaca di Siliqua: «Ho chiesto un appuntamento all’assessore alla Sanità regionale perché, nonostante le interlocuzioni di questi anni, la situazione non ha visto miglioramenti. Il problema è comune a tanti centri dell’isola e i medici, grazie al sistema vigente, possono scegliere in totale autonomia il Comune a loro più congeniale. Perciò tante sedi restano prive di medico di base». Atzori aggiunge, «L’amministrazione ha sempre lavorato al fianco dei cittadini, mettendo a disposizione sedi e agevolazioni, come prova l’apertura del servizio Ascot con due medici che, purtroppo, si è rivelato sicuramente utile ma non completamente risolutivo. Esigiamo un cambio di sistema che permetta a ogni cittadino di godere del diritto costituzionalmente garantito alla salute e sanità».

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