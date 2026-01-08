VaiOnline
Carbonia.
09 gennaio 2026 alle 00:12

Non ci sono loculi, slitta la sepoltura 

Posti esauriti al cimitero di Cortoghiana, salma in attesa da 15 giorni 

La salma di una donna deceduta alla vigilia di Natale aspetta sepoltura da 14 giorni e nel frattempo il feretro è nella sala mortuaria del cimitero di Cortoghiana. La crisi di loculi ciclicamente crea problemi al Comune di Carbonia, in cui sono presenti i cimiteri di Medadeddu (è quello principale della città sorto 87 anni fa) e della frazione di Cortoghiana (in cui trovano riposo anche i deceduti di Bacu Abis). E infatti è di Bacu Abis la famiglia che sta vivendo questa situazione aspetta una soluzione.

L’attesa

«Una situazione – afferma Alessandro Corrias, il genero della defunta – che aggiunge sofferenza a sofferenza: due settimane senza sepoltura è qualcosa di decisamente assurdo». A trascorrere festività natalizie all’insegna di una profonda tristezza sono stati i familiari di Mafalda Cannas, scomparsa alla vigilia di Natale all’età di 66 anni. Dopo i funerali, il 26 dicembre, la salma è stata accompagnata al cimitero di Cortoghiana ma non appena varcata la soglia del camposanto, ecco la sorpresa: «Ci hanno detto che non c’erano posti – racconta Alessandro Corrias – che non erano state portate avanti le operazioni di estumulazione secondo un programma che di norma va avanti da tempo e che avremmo dovuto attendere qualche giorno». A ieri, il feretro è ancora nella sala mortuaria del camposanto. I familiari della donna hanno ripetutamente chiesto lumi al Comune: «Ci è stata avanzata una mezza proposta nemmeno troppo chiare di cremazione – aggiunge il genero – o di accettare un posto provvisorio nel cimitero di Carbonia, ma mia suocera era di Bacu Abis e voleva riposare a Cortoghiana, e in un loculo: attendiamo, ma 14 giorni di attesa sembrano davvero troppi anche considerando le carenze di loculi e di personale che ci sono state riferite».

Il Comune

A sollevare il caso è stato anche il consigliere comunale di Sinistra futura Sandro Mereu: «Le carenze di loculi sono note da tempo e l’emergenza si sarebbe dovuta evitare con la giusta programmazione, le estumulazioni sono ferme invece per limitazioni di personale: inaccettabile che le luci di Natale o i festeggiamenti del capodanno assorbano così tante energie da fare dimenticare i doveri morali».Difficile fissare una data certa per la sepoltura, però il sindaco Pietro Morittu replica su alcuni punti: «Alla famiglia è stata proposta come soluzione provvisoria un posto al cimitero di Medadeddu, dato che Cortoghiana e Bacu Abis fanno parte di Carbonia: entro brevissimo tempo inizierà la valutazione sul rinnovo dei loculi da sottoporre a estumulazione mentre per la costruzione dei nuovi si darà inizio a lavori verso febbraio».

