Non ci sono loculi, slitta la sepoltura 

La salma di una donna deceduta alla vigilia di Natale aspetta sepoltura da 14 giorni e nel frattempo il feretro è nella sala mortuaria del cimitero di Cortoghiana. La crisi di loculi ciclicamente crea problemi al Comune di Carbonia, in cui sono presenti i cimiteri di Medadeddu (è quello principale della città sorto 87 anni fa) e della frazione di Cortoghiana (in cui trovano riposo anche i deceduti di Bacu Abis). E infatti è di Bacu Abis la famiglia che sta vivendo questa situazione aspetta una soluzione.

L’attesa

«Una situazione – afferma Alessandro Corrias, il genero della defunta – che aggiunge sofferenza a sofferenza: due settimane senza sepoltura è qualcosa di decisamente assurdo». A trascorrere festività natalizie all’insegna di una profonda tristezza sono stati i familiari di Mafalda Cannas, scomparsa alla vigilia di Natale all’età di 66 anni. Dopo i funerali, il 26 dicembre, la salma è stata accompagnata al cimitero di Cortoghiana ma non appena varcata la soglia del camposanto, ecco la sorpresa: «Ci hanno detto che non c’erano posti – racconta Alessandro Corrias – che non erano state portate avanti le operazioni di estumulazione secondo un programma che di norma va avanti da tempo e che avremmo dovuto attendere qualche giorno». A ieri, il feretro è ancora nella sala mortuaria del camposanto. I familiari della donna hanno ripetutamente chiesto lumi al Comune: «Ci è stata avanzata una mezza proposta nemmeno troppo chiare di cremazione – aggiunge il genero – o di accettare un posto provvisorio nel cimitero di Carbonia, ma mia suocera era di Bacu Abis e voleva riposare a Cortoghiana, e in un loculo: attendiamo, ma 14 giorni di attesa sembrano davvero troppi anche considerando le carenze di loculi e di personale che ci sono state riferite».

Il Comune

A sollevare il caso è stato anche il consigliere comunale di Sinistra futura Sandro Mereu: «Le carenze di loculi sono note da tempo e l’emergenza si sarebbe dovuta evitare con la giusta programmazione, le estumulazioni sono ferme invece per limitazioni di personale: inaccettabile che le luci di Natale o i festeggiamenti del capodanno assorbano così tante energie da fare dimenticare i doveri morali».Difficile fissare una data certa per la sepoltura, però il sindaco Pietro Morittu replica su alcuni punti: «Alla famiglia è stata proposta come soluzione provvisoria un posto al cimitero di Medadeddu, dato che Cortoghiana e Bacu Abis fanno parte di Carbonia: entro brevissimo tempo inizierà la valutazione sul rinnovo dei loculi da sottoporre a estumulazione mentre per la costruzione dei nuovi si darà inizio a lavori verso febbraio».

