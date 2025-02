Non ci sono derby: le quattro sarde a caccia di punti 

La buona notizia è che non ci sono derby, e che dunque tutte e quattro le formazioni sarde impegnate oggi nell’8ª giornata di ritorno del campionato di Serie D possono conquistare punti pesanti in chiave salvezza.

Quella meno positiva è che dopo la sconfitta del Latte Dolce, piegato nell’anticipo del turno dalla vice capolista Gelbison, la classifica si è accorciata ulteriormente e anche i sassaresi sono ormai coinvolti nella lotta per la sopravvivenza. Il vantaggio sui playout si è ridotto a 4 punti e il rush finale rischia di tradursi in una lotta fratricida. Il momento è talmente delicato che, esclusa l’Olbia e in parte l’Atletico Uri, per il quale negli ultimi giorni ha parlato il presidente Giampiero Pilo, le isolane hanno deciso di rifugiarsi nel silenzio stampa. Lecito se, alla fine, l’unica cosa che conta sono i 3 punti. Obiettivo, assieme a quello di agganciare i playout, che la Costa Orientale Sarda, fanalino di coda, proverà a centrare tra le mura amiche dell’Is Arranas di Tertenia nello scontro diretto col Real Monterotondo a partire dalle 14. L’Ilvamaddalena scende in campo alla stessa ora in casa della Sarnese (reduce da tre vittorie) a caccia del colpaccio per accorciare sulla zona salvezza, distante 6 lunghezze.

Un’ambizione che coltiva anche l’Olbia, che al “Nespoli” a partire dalle 14,30 affronterà il Trastevere. «È una partita fondamentale: giochiamo in casa, davanti al nostro pubblico, e siamo obbligati a vincere», dice il tecnico Zé Maria: «È da troppo che non lo facciamo, e non va bene: per uscire da una situazione ancora critica e iniziare a ridurre il gap che ci divide da chi ci precede e allungare su chi abbiamo dietro servono i 3 punti», sottolinea l’allenatore dell’Olbia, che con 24 punti in classifica precede in zona playout Ilva (a +2) e Cos (+3).

È a +1 invece l’Atletico Uri, impegnato al “Ninetto Martinez” a porte chiuse con la “big” Puteolana con fischio d’inizio alle 14,30. «Siamo in questo torneo da quattro anni e abbiamo sempre lottato per salvarci. Questa stagione non è diversa dalle precedenti», ha ricordato il presidente Pilo domenica scorsa dopo la vittoria nel derby col Latte Dolce: «Ora cerchiamo di salvarci il prima possibile».

