Non ci sono bagnini, il servizio salvamento resta un miraggio 

Non si trovano bagnini. O almeno, a Tertenia non ne hanno trovato neppure uno e il litorale resta orfano del servizio di salvamento. Neanche la cernita cominciata a maggio ha prodotto i risultati auspicati e ieri l’amministrazione comunale ha annunciato il forfait del servizio essenziale: «Il servizio di salvamento a mare per la corrente stagione balneare non potrà essere avviato fino al reperimento di un operatore economico provvisto del personale adeguato al presidio di almeno una postazione». Nelle due spiagge in cui il servizio è stato assicurato fino allo scorso anno, Foxi Manna e Foxi Murdegu, non sarà garantito il presidio con eventuali interventi di salvamento che, alla luce dell’emergenza, competeranno ai bagnini degli stabilimenti privati. «Anche quelli che hanno il brevetto - spiega il sindaco, Giulio Murgia - preferiscono lavorare nei resort o in piccole stazioni balneari dove sono garantiti cinque, sei mesi di lavoro». Nei prossimi giorni il Comune installerà i cartelli per avvisare dell’assenza di servizio: “Spiaggia non provvista di servizio di salvamento”. A maggio le due ditte contattate, pur essendosi rese disponibili ad accollarsi l’appalto, hanno comunicato di non essere riuscite a reperire le risorse umane necessarie a mettere in piedi il servizio. Il Comune si è arreso quando, dopo aver invitato 187 operatori economici sulle piattaforme elettroniche, nessuno ha manifestato interesse. «Sia chiaro che la ricerca prosegue ma - precisa il primo cittadino - siamo a luglio e dunque è molto complicato intercettare bagnini». (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA