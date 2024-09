«Non ci sono aree idonee su tutto il territorio comunale» 

Su transizione energetica e energia rinnovabile, i sindaci dei Comuni dell’arcipelago sulcitano hanno le idee chiare. Da Carloforte, per quanto riguarda l’isola di San Pietro, a Calasetta e Sant’Antioco, per l’altra isola, sull’eolico c’è stata la pronuncia forte e chiara dei consigli comunali dei tre centri sulcitani: «Nei nostri paesi non ci sono aree idonee per questi impianti».

Carloforte

«Se si esclude il centro urbano in relazione al fotovoltaico - ha detto il sindaco di Carloforte, Stefano Rombi, riferendosi a pensiline sul “parcheggione”, tribune nell’ex campo sportivo, l’isola è totalmente una zona speciale di conservazione. Pertanto, credo che il nostro territorio comunale sia il più tutelato dell’intera Sardegna. Che io sappia, non esiste un altro Comune che abbia oltre il 90 per cento del suo territorio, tutelato in base al direttivo UE Natura 2000, per la consistente presenza di zone ad alto valore di biodiversità. A regole vigenti, nessuno ha mai presentato progetti, proprio perché è risaputo che non sarebbero mai approvati». Oasi Lipu e specie da salvaguardare, dal tonno rosso in mare al falco di Eleonora che nell’isola di San Pietro arriva per nidificare, gli elementi a supporto della salvaguardia e dei vincoli esistenti.

Calasetta

A Calasetta, invece, il territorio limitato e spazi idonei inesistenti rafforzano le parole del sindaco. “All’incontro con la Presidente e gli altri rappresentanti della Regione - ha detto Antonello Puggioni - ero in compagnia del responsabile dell’ufficio tecnico del comune con il quale poi abbiamo avuto modo di riscontrare che da una prima verifica, anche in considerazione dell’estensione molto limitata del nostro territorio comunale e la totale assenza di zone minerarie dismesse, non esistono a Calasetta aree che potrebbero essere interessate alla realizzazione di impianti eolici. In ogni caso, la strada che abbiamo sin da subito voluto tracciare è quella della valorizzazione turistica che a nostro modo di vedere è totalmente in contrasto con eventuali ipotesi di questo tipo. I parchi con le pale giganti ostacolano ogni progetto di sviluppo».

Sant’Antioco

Anche il sindaco di Sant’Antioco che è il presidente dell’Unione dei Comuni dell’arcipelago sulcitano ha precisato i motivi per cui nelle due isole non si può realizzare nessun impianto. «Abbiamo messo in chiaro che non c'è nessuna possibilità di installazione di eolico né di fotovoltaico, a terra, in ragione dei vincoli panoramici stabiliti fin dal 1990 dal ministero della Cultura - ha precisato Ignazio Locci - per la presenza di un patrimonio archeologico e culturale ineguagliabile, l’incompatibilità con la vocazione turistica. Tra l’altro, la nostra isola è da sempre esclusa dalle aree idonee e su questo non c’è nessuna novità. Non ci sarà nessuna speculazione. Ci tengo a rassicurare però che sarà consentito alle famiglie installare impianti per le proprie abitazioni e anche per i tetti dei capannoni nel rispetto delle norme paesaggistiche per le nostre piccole medie imprese. In ogni caso, nei prossimi mesi non abbasseremo la guardia».

