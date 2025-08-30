Non ci sono alunni:  dopo 80 anni chiude la scuola elementare 

Il tracollo demografico gioca un brutto scherzo alle scuole della frazione di Bacu Abis che, sul finire degli anni Trenta, contribuì a dare i natali a Carbonia: per la prima volta dopo 80 anni non ci sarà il corso della scuola elementare. E non solo: siccome la natalità è crollata anche in relazione alla scuola dell’infanzia, hanno dovuto alzare bandiera bianca pure le suore orsoline di Somasca che da decenni garantivano una sezione della materna. Resta, nella storica frazione mineraria che esisteva anni prima che nel dicembre del 1938 venisse inaugurata Carbonia, una sezione della scuola media.

La chiusura

Quello che si temeva da mesi si è avverato. I pochi bambini con età adatta a frequentare le elementari sono stati iscritti nella scuola del vicino Comune di Gonnesa, da cui Bacu Abis in linea d’aria dista una manciata di chilometri. Le famiglie hanno esercitato un sacrosanto diritto di scelta della scuola in cui far iniziare il percorso scolastico dei propri bambini: «Opzione rispettabilissima – spiega l’assessora comunale alla Pubblica Istruzione Antonietta Melas – ma non possiamo nascondere il profondo rammarico per le conseguenze, le quali però erano nell’aria e sono legate al tracollo demografico che presenta il conto: l’offerta formativa delle scuole del Comune di Carbonia resta molto elevata ma occorre prendere atto della volontà delle famiglie. E – aggiunge l’amministratrice – ha dovuto prenderne atto anche l’Ufficio scolastico provinciale nella formazione degli organici».

Le speranze

La situazione è recuperabile nell’ipotesi - assai remota - in cui nelle prossime settimane dovessero iscriversi di colpo circa 10-15 bambini e magari tentare la formazione di una pluriclasse. Il rammarico è condiviso pienamente anche da suor Maria Saccomandi, direttrice della scuola paritaria Camilla Gritti: «Per la scuola dell’infanzia a Bacu Abis avremmo potuto avere solo 4 bambini, condizione impossibile e già a febbraio c’erano le avvisaglie di ciò che sarebbe accaduto: dispiace perché garantivamo una formazione didattica dal lontano 1939». Diversi anni fa le religiose si erano viste costrette a sospendere il servizio anche nella vicina frazione di Cortoghiana.

La protesta

Ma la vicenda lascia sconcertata la popolazione e c’è chi, come il consigliere comunale di Sinistra futura Sandro Mereu, bacuabese doc, parla di «opportunità dilapidate». «Siamo consci – dice – che il tracollo demografico non risparmia quasi nessuno, ma negli ultimi vent’anni qualcosa si poteva tentare di fare per creare le condizioni del ripopolamento, come ad esempio varare un piano di zona, annunciato e mai realizzato, che avrebbe permesso l’insediamento di una novantina di famiglie. Purtroppo ora ci troviamo in questa situazione e la nostra comunità perde un servizio importantissimo per i ragazzi e per le famiglie».

Al momento la frazione di Bacu Abis conta circa 1.600 abitanti. Nel 1961 i residenti erano poco più di 2.000.

