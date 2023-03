«Non ci sarà un altro ripascimento»  

Il piano d’emergenza del Comune contro l’erosione del Poetto è già in atto: un intervento per nulla invasivo, che pianta pali, intreccia corde, “disegna” sarchiature sulle dune che si sono formate spontaneamente in questi anni, disciplina gli accessi alla spiaggia. Insieme a nuovi comportamenti più virtuosi dei bagnanti («altrettanto fondamentali», dicono tutti), l’obiettivo dell’amministrazione è salvare l’arenile. «Dobbiamo fare di tutto per tutelare una risorsa preziosa che è nel cuore dei cagliaritani», dice il sindaco Paolo Truzzu, partecipando a un sopralluogo della commissione Ambiente nell’area del cantiere all’altezza della Quarta Fermata.

Presente e futuro

Il piano dunque è delineato: lo vuole l’amministrazione guidata dal sindaco Truzzu e trova il pieno consenso dei consiglieri di centrosinistra. Detto che non intacca il piano di utilizzo del litorale (quindi non cambia la proporzione tra spiaggia libera, il 70%, e spiaggia riservata alle concessioni, il 30%), nessuno né di sponda maggioranza né di opposizione parla dell’ipotesi di un nuovo ripascimento. «Fermo restando che qualsiasi tipo di intervento deve essere fatto con la massima attenzione, in questo momento non è certamente all’ordine del giorno un intervento di ripascimento», dice l’assessore all’Ambiente Alessandro Guarracino. «Al limite», aggiunge, «quello che si potrebbe valutare sono piccoli interventi di ricucitura di alcuni ambiti particolarmente deteriorati, ma all’interno di un progetto che non prevede la modificazione sostanziale dei luoghi». D’accordo Matteo Lecis Cocco Ortu, consigliere di Sinistra per Cagliari e componente delle commissione Ambiente. «Oggi il Poetto ha bisogno di progetti che aiutino a viverlo meglio e quello attuale, che contempla una fruizione più consapevole della spiaggia, va in questa direzione. Di fronte al fenomeno dell’erosione», aggiunge, «prima di pensare a un intervento invasivo e impattante come un ripascimento è meglio organizzare un sistema di nuova fruizione del litorale», aggiunge.

Le novità

Una delle novità del nuovo Poetto, così come si presenterà all’inizio della prossima estate, è rappresentato dagli ingressi alla spiaggia. Saranno limitati, una ventina complessivamente, e in prossimità di ognuno sarà posizionata una passerella (a forma di onda) in senso parallelo rispetto alla strada adiacente che ha l’obiettivo di trattenere la sabbia. In ogni storica Fermata, poi, otto lungo tutto il lungomare, quindi, sarà presente un’area riservata ai fumatori: sei metri per otto, con una copertura light per ripararsi dai raggi del sole e delimitata dallo stesso sistema di pali e corde. Previsti inoltre ingressi riservati alle persone con disabilità. A lavori ultimati, l’obiettivo è chiudere tutto prima dell’inizio dell’estate, tutto il lungomare sarà delimitato da una specie di corrimano fatto di corda e pali di legno e le dune saranno recintate per impedire ai bagnanti di attraversarle e disperdere la sabbia. «Si tratta di un progetto ambizioso», dice ancora l’assessore Guarracino, «che ha visto il coinvolgimento dell’università e tutti gli stakeholders del Poetto. Di fondamentale importanza saranno anche i cartelloni che saranno posizionati all’interno e all’esterno della spiaggia cartelloni informativi che metteranno in evidenza l’importanza di seguire certi comportamenti», per esempio non calpestando più le dune, «per contrastare il fenomeno dell’erosione», dice ancora Guarracino. «siamo soddisfatti del lavoro fatto con la commissione Ambiente», dice Francesca Mulas (possibile), vicepresidente di commissione. «È in linea con quello fatto dall'amministrazione precedente in tema di valorizzazione del Poetto. Si protegge il lungomare con interventi non invasivi, che non hanno impatto sull’utilizzo della spiaggia, e potranno proteggere l’intero arenile».