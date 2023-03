«Non ci rassegniamo, lotteremo per salvare il nostro lavoro» 

Sono le parole che Tore Marzeddu - che ha 58 anni e viene da Iglesias - pronuncia mentre stringe tra le mani la catena che lo lega ai tornelli insieme a Patrizio Cancedda, 58 anni di Villarios, frazione di Giba. Idealmente rappresentano l’intero Sulcis Iglesiente che nella Portovesme srl vede l’ultima speranza di riscatto per un territorio in ginocchio. In comune hanno 35 anni di lavoro nella fabbrica di piombo e zinco, «siamo tra i più fortunati, abbiamo un’anzianità lavorativa che forse consentirà di accompagnarci alla pensione – dice Tore – ma non vogliamo rassegnarci. Non lo faremo finché l’azienda alla quale abbiamo dedicato una vita di lavoro non dirà chiaramente quali sono le sue intenzioni. Vuole davvero salvare i posti di lavoro di centinaia di famiglie?». Una domanda che i due operai pongono alla luce di quanto emerso venerdì al vertice romano: «Il Governo ha messo sul tavolo delle proposte come l’agevolazione del credito d’imposta sull’acquisto dell’energia per i prossimi tre anni e il regime di interrompibilità, ma l’azienda ha considerato insufficienti queste misure e si rifiuta di riavviare gli impianti – sottolinea Patrizio – il punto è che ora non capiamo più quali siano le sue intenzioni. E non le ha capite nessuno. Noi rimarremo qui sino a lunedì, giorno dell’assemblea dei lavoratori, ce ne andremo soltanto quando avremo risposte concrete sul nostro futuro».

Portoscuso. «Abbiamo visto piangere un collega che ha un figlio di sei mesi e un mutuo che non sa più come pagare: gli porteranno via la casa. Sono giorni che sentiamo soltanto storie di disperazione: quando abbiamo capito che anche il vertice di venerdì al ministero era finito con un nulla di fatto, ci siamo detti che non si poteva tornare a casa come se nulla fosse accaduto. Così ci siamo incatenati ai tornelli d’ingresso della “nostra” fabbrica».

Disperazione

Sono le parole che Tore Marzeddu - che ha 58 anni e viene da Iglesias - pronuncia mentre stringe tra le mani la catena che lo lega ai tornelli insieme a Patrizio Cancedda, 58 anni di Villarios, frazione di Giba. Idealmente rappresentano l’intero Sulcis Iglesiente che nella Portovesme srl vede l’ultima speranza di riscatto per un territorio in ginocchio. In comune hanno 35 anni di lavoro nella fabbrica di piombo e zinco, «siamo tra i più fortunati, abbiamo un’anzianità lavorativa che forse consentirà di accompagnarci alla pensione – dice Tore – ma non vogliamo rassegnarci. Non lo faremo finché l’azienda alla quale abbiamo dedicato una vita di lavoro non dirà chiaramente quali sono le sue intenzioni. Vuole davvero salvare i posti di lavoro di centinaia di famiglie?». Una domanda che i due operai pongono alla luce di quanto emerso venerdì al vertice romano: «Il Governo ha messo sul tavolo delle proposte come l’agevolazione del credito d’imposta sull’acquisto dell’energia per i prossimi tre anni e il regime di interrompibilità, ma l’azienda ha considerato insufficienti queste misure e si rifiuta di riavviare gli impianti – sottolinea Patrizio – il punto è che ora non capiamo più quali siano le sue intenzioni. E non le ha capite nessuno. Noi rimarremo qui sino a lunedì, giorno dell’assemblea dei lavoratori, ce ne andremo soltanto quando avremo risposte concrete sul nostro futuro».

Gli attacchi

Alle dure reazioni arrivate dopo il vertice dal presidente Solinas e dalla giunta regionale, dal Governo e dai sindacati, si aggiungono quelle dei consiglieri regionali locali Fabio Usai del Psd’Az e Michele Ennas della Lega: «Dietro la reticenza della multinazionale c’è solo la spasmodica ricerca delle migliori condizioni di vantaggio, a costo di umiliare le legittime prerogative dei lavoratori e delle rispettive famiglie, – chiede Usai - o le intenzioni sono altre e ben più drammatiche e gravi? L’azienda negli anni ha conseguito importanti profitti, anche impattando sull’ambiente e la salute pubblica. Pertanto la smetta di giocare sulla pelle dei lavoratori». E Ennas ha ribadito: «Ci deve essere un unico obiettivo: salvare il lavoro. Nel dialogo c’è sempre un possibile compromesso, pertanto solo con l’impegno di tutti si può arrivare ad ottenerlo per il bene di un territorio che non merita un altro dramma sociale ed economico». Interviene anche il deputato del Pd Silvio Lai che attacca Regione e Governo: «Giocano a scaricabarile sulla pelle dei lavoratori. Avendo fallito nella trattativa non trovano di meglio, Solinas, Urso e Bergamotto, che lavarsene le mani e addossare le responsabilità all'azienda. Non si può stare dalla parte dei lavoratori solo a parole». Ribatte il deputato di FdI Salvatore Deidda: «Sono stupito che Lai non trovi niente di meglio che difendere la direzione della Glencore e della Portovesme quando potrebbe chiedere all’ex viceministro Todde, del M5S, chi ha le responsabilità della crisi e le reali intenzioni dell’azienda»

La solidarietà

Decine le manifestazioni di solidarietà ricevute. «Inaccettabile che le aziende si arricchiscano sulla pelle dei lavoratori – ha detto don Antonio Mura, parroco di Portoscuso e responsabile della Pastorale del lavoro della diocesi di Iglesias – è paradossale che qui si stia per celebrare la Pasqua mentre il Sulcis muore. Trovo assurdo che il territorio non sia capace di unirsi e scendere in piazza e manifestare per le ingiustizie e il dolore e la contraddittorietà di certe scelte che mettono in ginocchio centinaia di famiglie».

