«Non ci rassegniamo a essere i meno pagati dell’Isola. E, a questo proposito, che fine hanno fatto i famosi 10milioni di Euro che l’assessore Doria ha trionfalmente reso noto nell’assemblea organizzata nell’aula “Atza”». Attilio Carta, segretario territoriale esperto della Uil-Fpl Area Vasta, denuncia ancora una volta «l’ulteriore peggioramento delle condizioni economiche e di lavoro dei dipendenti del Brotzu», la «persistente carenza di fondi che, a cascata, determina sperequazione economica, grave carenza degli organici e demansionamento di chi opera in prima linea»

«Anziché risarcire sostanziose penalità imposte dai giudici, non sarebbe più lungimirante assumere il personale mancante estabilizzare tutto ciò che la legge consente di stabilizzare?», aggiunge Carta.

Ribadendo lo stato di agitazione, visto che non ha sortito alcun risultato concreto nemmeno l’intervento del

Prefetto, chiamato a dirimere le problematiche del contenzioso, i lavoratori resteranno in stato di agitazione per chiedere l’equiparazione stipendiale, la stabilizzazione dei precari, l’assunzione immediata del personale mancante e, in generale, «di non essere più figli di un Dio minore».

