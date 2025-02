«Non ci pieghiamo al crimine» 

«Quanto accaduto è un segnale preoccupante che non va sottovalutato. Il problema delle zone interne esiste. La politica, a tutti i livelli, presti attenzione a fatti simili. La mancanza di sanità e di servizi può essere un incentivo per i balordi». Angelo Stochino, sindaco di Arzana, è persona prudente, ma quanto accaduto nella notte di venerdì ha riaperto vecchie cicatrici: «I tempi passati sono i nostri incubi. Il periodo del terrore a volte ritorna, dobbiamo essere vigili».

Le indagini

In attesa che arrivino risposte dalle indagini, affidate ai carabinieri. Oggi arriveranno le prime risposte con le analisi delle telecamere e della cassa automatica, che ha resistito all’esplosione.

Arzana è una comunità che lavora per affermarsi come località turistica. «Stiamo portando avanti interlocuzioni con Poste italiane per abbattere le barriere architettoniche davanti all’ufficio e installare un Postamat, misura che sarebbe un deterrente contro i dinieghi che riceviamo da anni sebbene le continue sollecitazioni. Questo episodio è un danno per tutti i cittadini onesti, che meritano di avere servizi alla pari degli altri paesi». E poi amaro conclude: «Arzana non si piega alla criminalità: insieme lavoriamo per un paese più sicuro, accessibile e accogliente». Gli assalti agli istituti di credito erano quasi completamente spariti. Ricordi ingialliti, salvo qualche episodio degli ultimi anni come i blitz negli uffici postali di Lotzorai, Tertenia e Talana. Fino a un decennio fa, soprattutto fra il 2000 e il 2010, i blitz erano una costante, con almeno due assalti all’anno, oggi tentare sembra pratica fuori tempo. Soprattutto perché sia le banche che Poste italiane investono milioni di euro per rendere le proprie filiali ancora più protette e sicure. Lo fanno adottando misure di protezione sempre più moderne ed efficaci e formando i propri dipendenti anche attraverso un’apposita guida antirapina che recepisce i suggerimenti delle forze dell’ordine. A non essere mai passati di moda sono gli assalti ai portavalori.

I precedenti

Uno dei più eclatanti assalti agli istituti di credito in Ogliastra risale al 20 dicembre 2010, quando un commando aveva tentato il colpo alla filiale del Banco di Sardegna di Tortolì. Avevano usato un tronco di leccio legato alla benna di un escavatore come ariete per sventrare una finestra con vetro antisfondamento che si affaccia su via Seminario. Dal varco, due rapinatori armati di fucile a pompa e di un mitragliatore avevano fatto irruzione tenendo sotto minaccia otto impiegati. Quando a due di loro avevano ordinato di aprire le casseforti, si erano resi conto che occorreva troppo tempo e si erano dileguati lanciandosi dalla stessa apertura appena ricavata. Ma in quegli anni gli assalti a banche e uffici postali erano diventati un evergreen. A quei tempi quasi nessun paese era rimasto indenne.

