«Non ci hanno mai chiesto scusa» 

«Non posso accettare una condanna così lieve, davvero, non posso». Ha la voce incrinata dal pianto, la madre di Alessandro Cambuca, il 27enne di Villaspeciosa ucciso a coltellate all’alba del 29 settembre 2024. «Mio figlio era un giovane uomo che credeva nell’amicizia e nella famiglia. Un papà amorevole e attento. Com’è possibile che la sua vita spezzata possa valere tanto poco?».

L’amarezza

A tre giorni dalla sentenza che ha condannato a quattordici anni di carcere per omicidio volontario Fabio Concas, 25 anni, di Decimomannu, Gesuina Melis dice che alla rabbia si aggiunge l’amarezza. «Abbiamo aspettato una parola dai genitori dell’uccisore. Non si sono mai fatti sentire, né hanno mai mandato un messaggio tramite qualcuno. Le dico la verità: se ci avessero chiesto scusa, li avremmo perdonati perché con quanto ha fatto il figlio non c’entrano. Ma questo silenzio da parte di chi dovrebbe comprendere la pena di un padre e di una madre, è imperdonabile». Gesuina dice di essere pronta a dare battaglia: «Io e la mia famiglia sentiremo i nostri avvocati e vedremo i passi da fare». E intanto fa la nonna. «Alessandro ha tre splendide bambine: la più grande di dieci anni, una di tre, e la più piccola di un anno». Quest’ultima è nata tre mesi dopo la morte del papà.

L’ultima sera

«Il giorno della vigilia di Natale», dice Azzurra Maccioni, 25 anni, compagna del giovane ucciso. Con le bambine, a Decimomannu abita la casa che è stata il loro nido fino a quel sabato notte della festa di Santa Greca. «Sto andando avanti grazie alle nostre figlie. Anche per loro non posso accettare la sentenza, né restare in silenzio, perché so come andrà a finire: chi ha ucciso il mio Alessandro non sconterà nemmeno dieci anni di carcere. È giustizia questa?». Quell’ultima sera, Azzurra aveva lavorato fino alla una e mezza in una delle “locande” che durante la sagra offrono cibo e bevande, e lui (che per tutto il pomeriggio era stato con la bambina) l’aveva accompagnata a casa prima di uscire con gli amici.

La casa del delitto

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la comitiva ha lasciato la festa per approdare ad Assemini, in una casa di via Tuveri. Qui Alessandro, che a un certo punto della notte si è addormentato, viene accoltellato più volte al collo. È riuscito ad alzarsi, a bussare alle porte delle altre stanze e a fare il nome di Fabio Concas. Ma non ha potuto salvarsi. È morto poco dopo le 10,30 al Brotzu.

Il reo confesso

«Sono sicuro di averci litigato e di averlo accoltellato, ma non ricordo nulla di quella sera», aveva raccontato Fabio Concas pochi giorni dopo, durante l’udienza di convalida. «Avevo paura e sono scappato. Ricordo solo dei flash». Era tuttavia pienamente capace di intendere e volere, ha stabilito la perizia psichiatrica disposta dalla giudice Giulia Tronci durante il processo in abbreviato. E infatti la sentenza di condanna a 14 anni di carcere per omicidio volontario, riconosce le attenuanti generiche ma non la seminfermità mentale. Soltanto un aspetto non è stato chiarito: il movente. «Aspetteremo le motivazioni», dice l’avvocato Carlo Demurtas che, con i colleghi Laura Pirarba ed Edoardo Delrio, assiste i familiari della vittima.

