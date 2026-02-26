VaiOnline
Assemini-Decimo-Villaspeciosa.
27 febbraio 2026 alle 00:42

«Non ci hanno mai chiesto scusa» 

Gesuina Melis: avremmo perdonato, ma dai genitori dell’omicida solo silenzio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Non posso accettare una condanna così lieve, davvero, non posso». Ha la voce incrinata dal pianto, la madre di Alessandro Cambuca, il 27enne di Villaspeciosa ucciso a coltellate all’alba del 29 settembre 2024. «Mio figlio era un giovane uomo che credeva nell’amicizia e nella famiglia. Un papà amorevole e attento. Com’è possibile che la sua vita spezzata possa valere tanto poco?».

L’amarezza

A tre giorni dalla sentenza che ha condannato a quattordici anni di carcere per omicidio volontario Fabio Concas, 25 anni, di Decimomannu, Gesuina Melis dice che alla rabbia si aggiunge l’amarezza. «Abbiamo aspettato una parola dai genitori dell’uccisore. Non si sono mai fatti sentire, né hanno mai mandato un messaggio tramite qualcuno. Le dico la verità: se ci avessero chiesto scusa, li avremmo perdonati perché con quanto ha fatto il figlio non c’entrano. Ma questo silenzio da parte di chi dovrebbe comprendere la pena di un padre e di una madre, è imperdonabile». Gesuina dice di essere pronta a dare battaglia: «Io e la mia famiglia sentiremo i nostri avvocati e vedremo i passi da fare». E intanto fa la nonna. «Alessandro ha tre splendide bambine: la più grande di dieci anni, una di tre, e la più piccola di un anno». Quest’ultima è nata tre mesi dopo la morte del papà.

L’ultima sera

«Il giorno della vigilia di Natale», dice Azzurra Maccioni, 25 anni, compagna del giovane ucciso. Con le bambine, a Decimomannu abita la casa che è stata il loro nido fino a quel sabato notte della festa di Santa Greca. «Sto andando avanti grazie alle nostre figlie. Anche per loro non posso accettare la sentenza, né restare in silenzio, perché so come andrà a finire: chi ha ucciso il mio Alessandro non sconterà nemmeno dieci anni di carcere. È giustizia questa?». Quell’ultima sera, Azzurra aveva lavorato fino alla una e mezza in una delle “locande” che durante la sagra offrono cibo e bevande, e lui (che per tutto il pomeriggio era stato con la bambina) l’aveva accompagnata a casa prima di uscire con gli amici.

La casa del delitto

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la comitiva ha lasciato la festa per approdare ad Assemini, in una casa di via Tuveri. Qui Alessandro, che a un certo punto della notte si è addormentato, viene accoltellato più volte al collo. È riuscito ad alzarsi, a bussare alle porte delle altre stanze e a fare il nome di Fabio Concas. Ma non ha potuto salvarsi. È morto poco dopo le 10,30 al Brotzu.

Il reo confesso

«Sono sicuro di averci litigato e di averlo accoltellato, ma non ricordo nulla di quella sera», aveva raccontato Fabio Concas pochi giorni dopo, durante l’udienza di convalida. «Avevo paura e sono scappato. Ricordo solo dei flash». Era tuttavia pienamente capace di intendere e volere, ha stabilito la perizia psichiatrica disposta dalla giudice Giulia Tronci durante il processo in abbreviato. E infatti la sentenza di condanna a 14 anni di carcere per omicidio volontario, riconosce le attenuanti generiche ma non la seminfermità mentale. Soltanto un aspetto non è stato chiarito: il movente. «Aspetteremo le motivazioni», dice l’avvocato Carlo Demurtas che, con i colleghi Laura Pirarba ed Edoardo Delrio, assiste i familiari della vittima.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Dal referendum al nodo del 41-bis: la ricetta dell’ex premier per l’Italia

«Il Governo salva i politici, noi del M5S facciamo il salario minimo» 
L’opposizione sta con gli irlandesi: «Assurdo rifiutare 900 nuovi posti di lavoro»

Ryanair, Regione immobile: «La tassa (per ora) resta»

L’ultimatum della low cost non smuove la maggioranza Il Pd: «È un ricatto». Gli altri partiti: «Discussione aperta» 
Al. Car.
L’assalto eolico

Chiese e siti nuragici assediati dalle torri: la rivolta di Luras

No alle pale della Sardegna prime intorno al monolite più grande d’Europa 
Andrea Busia
Industria.

Sider Alloys, no alla ripartenza

Antonella Pani
La storia

Dal camice al palco: la band di medici che canta col sorriso

Dottori di giorno, musicisti la sera: la doppia vita dei “Non solo Ippocrate” 
Sara Marci
La polemica

La Sartiglia difende la sua antica tradizione: «A Oristano nessun cavallo viene maltrattato»

Rispettate tutte le prescrizioni veterinarie. E l’esemplare morto è deceduto per un aneurisma, il malore avuto prima della discesa alla stella non era prevedibile 
Marianna Guarna
Riforma

La legge elettorale di Giorgia Meloni

Sistema proporzionale, premio a chi supera il 40%. Il Pd: irricevibile 