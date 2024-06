«Non ci fidiamo più della politica» 

Il dato dei ragazzi è allarmante: «Oggi nove giovani su dieci non hanno fiducia nella politica». Una “bomba” in un luogo dove la politica regna sovrana, la sala Giunta del Comune di Oristano. In quella stanza del Palazzo Campus-Colonna si è svolto due giorni fa il primo incontro del coordinamento provinciale delle Consulte giovani comunali.

L’incontro

E se in quella sala solitamente si svolgono riunioni con l’età media dei partecipanti abbastanza alta, finalmente si è vista una grande partecipazioni di ragazzi. All'incontro erano presenti numerosi rappresentanti delle Consulte tra le quali Ollastra, Oristano, Scano Montiferro, Santu Lussurgiu, Terralba, Villaurbana e Zerfaliu. Al tavolo anche il coordinatore regionale Gian Luca Atzori, quello provinciale Emanuele Orrù, il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna, e l’assessore alle Politiche giovanili Antonio Franceschi, la vicesindaca di Santu Lussurgiu Francesca Citroni e gli esponenti degli esecutivi comunali di Terralba (Roberta Cicu) e Cabras (Laura Celletti), il consigliere regionale Alessandro Solinas e la segretaria particolare dell’assessorato regionale alla Cultura, Maria Delogu.

«Ruolo cruciale»

«Le Consulte svolgono un ruolo cruciale come ponte e raccordo tra i bisogni dei giovani e l'amministrazione municipale, ultimo baluardo rimasto in grado di cucire il rapporto sempre più frammentato tra nuove generazioni e istituzioni - ha sottolineato Emanuele Orrù – Tuttavia le Consulte spesso vengono ridotte a mere esecutrici di feste. Organizzare momenti ludici per le proprie comunità è importante, ma non basta: è fondamentale che vengano ascoltate sui veri bisogni dei giovani del proprio Comune».

La richiesta

Durante l’incontro è stato presentato il disegno di legge già inviato all’assessora regionale alla Cultura, Ilaria Portas, che prevede la riforma di una legge quadro sulle politiche giovanili in Sardegna che non viene aggiornata dal 1999. L’obiettivo è la creazione della Consulta giovani regionale. Infine uno sguardo a livello nazionale: i ragazzi stanno creando un gruppo di lavoro nazionale per accomunare tutti i gruppi dello Stato. «La transizione ecologica porterà miliardi di risorse e 112mila posti di lavori nell’isola – ha ribadito Atzori – La gran parte di questi sono destinati ai giovani e alle nuove competenze e potrebbero rappresentare l’ultima opportunità per invertire spopolamento e invecchiamento».

