«Non ci faremo imporre uno Stato palestinese» 

Tel Aviv. Le prospettive di una tregua tra Israele e Hamas sono sempre più tenui e intanto Benjamin Netanyahusi prepara a respingere «ogni tentativo di imporre uno Stato palestinese in modo unilaterale». E il premier ingaggia un durissimo scontro col presidente brasiliano Lula, che ha accusato gli israeliani di commettere «un genocidio» a Gaza ed evoca persino un paragone con Hitler.

La pressione internazionale per una soluzione a due Stati finora non ha scalfito i piani di Netanyahu su Gaza per il breve e medio periodo. Il premier ha sottoposto al voto dei suoi ministri una dichiarazione in cui ribadisce il no di Israele a ogni «diktat» esterno. Un accordo con i palestinesi deve scaturire da trattative bilaterali, mentre «un riconoscimento unilaterale dello Stato palestinese, dopo il massacro del 7 ottobre, elargirebbe un premio enorme al terrorismo ed impedirebbe qualsiasi accordo di pace in futuro», è la posizione del premier appoggiata anche dai ministri del partito centrista guidato da Benny Gantz. Intanto il ministro della Difesa Yoav Gallant parla di grave difficoltà per Hamas: il movimento starebbe cercando un sostituto del suo leader nella Striscia, Yahya Sinwar, di cui da tempo si sono perse le tracce.

