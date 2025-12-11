«Non ci aspettavamo questi numeri» 

Il conto alla rovescia è finito e, alla vigilia del 1º Rally Città di Cagliari, il presidente dell’Automobile Club Cagliari, Antonello Fiori, non nasconde la soddisfazione. «Il nostro bilancio pre-gara è veramente positivo, a partire da un elenco iscritti che parla di 69 concorrenti. Numeri che non ci aspettavamo, non solo perché arrivano in un momento della stagione in cui i campionati sono di fatto chiusi, ma anche perché evidenziano la presenza di una quindicina di equipaggi provenienti dalla Penisola e di sedici vetture Rally2, le più potenti», ha sottolineato Fiori, «abbiamo avuto risposte significative dagli equipaggi e anche dal territorio e dalle istituzioni comunali e regionali, che ci hanno accolto in maniera ottimale, aspetto che non va dato per scontato».

Sulle esigenze di amministrazioni e residenti, il presidente dell’Ac Cagliari ha affermato: «Fare sport è anche lanciare un messaggio sociale, abbiamo fatto delle modifiche e tenuto conto delle esigenze del territorio, modificato prove e previsto dei rallentamenti in alcuni punti. Tutto è organizzato nel rispetto di ciò che prevede e richiede la procedura di legge. Ci siamo anche dotati di una relazione faunistica effettuata da un consulente naturalistico qualificato». (v.ch.)

RIPRODUZIONE RISERVATA