VaiOnline
Motori 2.
12 dicembre 2025 alle 00:32

«Non ci aspettavamo questi numeri» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il conto alla rovescia è finito e, alla vigilia del 1º Rally Città di Cagliari, il presidente dell’Automobile Club Cagliari, Antonello Fiori, non nasconde la soddisfazione. «Il nostro bilancio pre-gara è veramente positivo, a partire da un elenco iscritti che parla di 69 concorrenti. Numeri che non ci aspettavamo, non solo perché arrivano in un momento della stagione in cui i campionati sono di fatto chiusi, ma anche perché evidenziano la presenza di una quindicina di equipaggi provenienti dalla Penisola e di sedici vetture Rally2, le più potenti», ha sottolineato Fiori, «abbiamo avuto risposte significative dagli equipaggi e anche dal territorio e dalle istituzioni comunali e regionali, che ci hanno accolto in maniera ottimale, aspetto che non va dato per scontato».

Sulle esigenze di amministrazioni e residenti, il presidente dell’Ac Cagliari ha affermato: «Fare sport è anche lanciare un messaggio sociale, abbiamo fatto delle modifiche e tenuto conto delle esigenze del territorio, modificato prove e previsto dei rallentamenti in alcuni punti. Tutto è organizzato nel rispetto di ciò che prevede e richiede la procedura di legge. Ci siamo anche dotati di una relazione faunistica effettuata da un consulente naturalistico qualificato». (v.ch.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Campo largo in crisi Egas, critiche dal Pd: «Un errore di Todde»

L’asse tra governatrice e centrodestra tiene alta la tensione in maggioranza 
Alessandra Carta
Sanità

«Dopo l’infarto rinuncio alla convalescenza per seguire i pazienti»

Luigi Cadeddu: centinaia di loro  sarebbero rimasti senza assistenza 
Gianni Agus
Sanità

Il piano di Asl 8 e Brotzu: «Lotta alle liste d’attesa con visite nel weekend»

Partecipano anche le strutture private Todde: sforzo comune per una svolta 
Cronaca

Nuoro, emergenza: i cinghiali invadono le vie dello shopping

Avvistati davanti a un megastore, tempo fa arrivarono all’ospedale 
Giovanna Pittalis Francesco Oggianu
Il report

Migliora l’istruzione, non la salute

Sardegna a due velocità secondo lo studio Asvis: cresce la povertà 
Sara Marci RIPRODUZIONE RISERVATA
Centrodestra

Pier Silvio: «Nuove facce in Forza Italia»

Berlusconi jr detta la linea nel partito, «la più grande eredità di nostro padre» 