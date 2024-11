«Non ci accontentiamo mai» 

Mentre l’Italia conservava nella sua bacheca la Coppa Davis, lei – in tribuna a Malaga – soffriva e poi festeggiava per la salvezza raggiunta dalle ragazze nella serie A1. Il Tennis Club Cagliari sta per mandare in archivio una stagione molto positiva, con tre promozioni e, come detto, il diritto di disputare un altro massimo campionato femminile. Lodovica Binaghi, consigliere del club e responsabile del settore agonistico, in linea con il “difetto” di famiglia, non si accontenta proprio: «Sono molto soddisfatta dei risultati che abbiamo raggiunto, ma non è ancora finita: ai campionati sardi assoluti, in programma fra pochi giorni nel nostro circolo, spero che i nostri giocatori possano fare bella figura, magari confermando i titoli maschile e femminile della passata stagione».

Effetto Sinner

Il tennis non è più solo un fenomeno sociale, è qualcosa di travolgente che – parole del numero 1 della federazione italiana – «si sta sempre più avvicinando al calcio». Il doppio titolo del mondo dei giorni scorsi, nel maschile e nel femminile, deve essere un traino anche per un circolo di riferimento, in Sardegna e non solo, come quello di Monte Urpinu: «Stiamo assistendo a un momento straordinario e anche noi, nella nostra realtà, abbiamo di fronte un altissimo gradimento da parte degli appassionati, lo dimostrano gli affollati corsi per adulti, il boom della Scuola tennis con oltre 250 piccoli allievi e i duemila bambini delle elementari che abbiamo portato al Tennis Club Cagliari a provare il nostro sport con l’iniziativa “Racchette in classe”».

In campo è andata molto bene: «Un’annata positiva, che può ancora diventare indimenticabile: vogliamo migliorarci, da subito con i campionati sardi, poi dopo la sosta per le feste ospiteremo l’Open Bnl, il torneo che dà la possibilità di puntare alle pre-qualificazioni degli Internazionali, quindi i vari campionati dove puntiamo sempre al successo». Nel 2024 il Tc Cagliari ha ottenuto due promozioni dalla serie C, maschile e femminile, in B2 nazionale, la terza promozione con la squadra femminile dalla B1 alla serie A2 e la recente salvezza, sempre con alcune rappresentanti del vivaio come le sorelle Barbara e Marcella Dessolis, nel campionato di A1: «Peraltro – sottolinea la Binaghi – siamo dovuti passare dai playout non per nostro demerito, ma per una serie di risultati che ci hanno penalizzato nonostante le nostre vittorie».

Porte aperte

«Il nostro concetto è semplice: ottenere risultati valorizzando quanto possibile i nostri giocatori, in sinergia con alcuni “rinforzi” necessari per affrontare i massimi campionati», sottolinea la vicepresidente del Comitato regionale, «per questo da alcuni anni abbiano cercato di creare uno staff di primissimo livello, i nostri giocatori sono prima di tutto dei bravissimi ragazzi, noi del consiglio siamo dirigenti “dilettanti” e quindi diamo al Tennis Club tutto il nostro tempo al di là di impegni familiari o di lavoro, ma con grande passione, sempre».

Un club, quello cagliaritano, dove «le porte sono aperte a tutti gli altri circoli perché maestri e giocatori vengano a conoscere il nostro direttore tecnico, Martin Vassallo Arguello, e a confrontarsi sulla disciplina. Penso che avere un circolo credibile, di qualità, sia la nostra missione, ci battiamo ogni giorno per questo».

RIPRODUZIONE RISERVATA