«Non chiudete l’Agenzia delle entrate» 

Allarme Agenzia delle entrate ad Isili. Nei giorni scorsi il primo cittadino Luca Pilia ha inviato una lettera al direttore regionale Francesco Paolo Chimenti per avere chiarimenti in merito alle notizie di una possibile chiusura dello sportello. «Confidiamo», ha scritto il sindaco, «che si tratti di voci senza fondamento, data la delicatezza dell’argomento è necessario che si agisca per evitare conseguenze pesanti a danno delle comunità interessate». Lo sportello di Isili dell’Agenzia delle Entrate serve infatti un territorio vasto e morfologicamente complesso. La soppressione di questo ufficio causerebbe delle difficoltà in particolare alle fasce più deboli della popolazione (costituita prevalentemente dagli anziani) e agli invalidi. Non avere più uno sportello fisico costringerebbe gli utenti a spostamenti lunghi e dispendiosi. «Tutto questo», ha detto Pilia, «è incompatibile con le funzioni di servizio che la pubblica amministrazione è chiamata ad assicurare ai propri cittadini».

I rischi

La tipologia di utenza presente nella zona risulta dunque svantaggiata anche dal punto di vista del digital divide e pertanto dell’accesso ai servizi telematici. Situazione considerata inaccettabile da parte degli amministratori del territorio, che hanno discusso dell’argomento durante l’ultima assemblea dei sindaci della Comunità Montana. È considerata inapplicabile alla realtà della zona anche la logica efficientistica della strategia organizzativa da parte dell’ente. Ormai da tempo il Comune di Isili ha messo a disposizione all’Agenzia delle Entrate i propri locali in maniera gratuita, disponibilità che viene confermata, pertanto la richiesta è che venga mantenuto in piedi un servizio indispensabile. «L’ulteriore depotenziamento dei servizi nel territorio», ha detto Eugenio Lai sindaco di Escolca,«non sarebbe accolto positivamente dai cittadini. Abbiamo il diritto di vivere nelle zone interne della Sardegna e di dare una speranza di futuro ai nostri figli».

La polemica

Sull’argomento è intervenuto anche il gruppo di minoranza consiliare ad Isili “Impegno per Isili”. «Come minoranza», ha detto Marzo Atzori, «rimarchiano che è a conoscenza di tutto il Sarcidano che lo sportello dell’agenzia delle entrate era chiuso da tempo, rimarchiamo “purtroppo”, l’utenza era ricevuta per appuntamento solo grazie alla disponibilità della dipendente dell’Agenzia”. La minoranza rincara accusando la maggioranza di «poca lungimiranza» anche nei confronti dei paesi vicini “più scaltri”. Lo sportello è un altro dei vari servizi che sono stati chiusi o comunque hanno subito un ridimensionamento, proprio come l’Inps. Sul futuro dello sportello si deve ora esprimere la stessa agenzia.

