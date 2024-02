«Non chiudete la scuola materna» 

La guerra è tutta nei numeri. Ruotano attorno a quelli pubblicati dal settimanale diocesano L’Ortobene: 160 bambini iscritti all’asilo Le Grazie nel 2016, crollati a meno di 40 nel 2023, con un debito verso la parrocchia passato dai 50 mila euro del 2017 ai 103 mila euro del 2022. A questi il parroco padre Pinuccio Demarcus rimanda per spiegare la chiusura dell’asilo Le Grazie contestato con una lettera inviata agli Oblati di San Giuseppe e al vescovo dai genitori di bambini. Demarcus rispondendo al telefono sulla missiva aggiunge: «Abbiamo già comunicato tramite L’Ortobene». La lettera accusa: «Si chiude perché non si sono accettate le iscrizioni».

La lettera

Padre Demarcus è sintetico. «Nessun commento», dice e rilancia il pensiero già consegnato all’Ortobene pochi giorni fa. «Mancano i bambini e le risorse economiche», aveva detto giustificando quella che pare ormai una chiusura inevitabile e già annunciata. I genitori della scuola paritaria delle Grazie però non si arrendono e scrivono al vescovo Antonello Mura e a Jean Pelczarski, superiore generale Oblati di San Giuseppe, e a padre Fiorenzo Cavallaro, superiore provinciale. «Vorremo informarvi di quanto sta accadendo alla nostra scuola». Parlano della comunicazione della chiusura avvenuta a gennaio e si dicono «sconcertati del fatto che già da tempo prima che venissimo informati stesse girando una locandina di una cooperativa che pubblicizzava la nuova apertura della scuola delle Grazie e che apriva le iscrizioni già dal giorno 20 gennaio 2024, con la quale aveva già firmato un contratto di affitto mesi prima». I genitori sottolineano che non si sia posto il «minimo problema dei 7 lavoratori (maestre, segretaria, cuoche ecc.) che verranno lasciati a casa. Personale che si occupa da sempre dei nostri bambini e lo fa con tale amore e vocazione che alcune famiglie arrivano da chilometri di distanza solo per loro».

Quale continuità?

I genitori chiedono di assicurare continuità didattica affettiva e formativa, e accusano di trattare «i nostri figli come se fossero solo rette». Poi nella lettera ricordano che hanno «scelto la scuola Nostra Signora delle Grazie anche per la trasmissione di valori cristiani fondamentali per noi, come la carità, l’amore verso il prossimo, l’aiuto al povero, valori che» con la chiusura «si stanno calpestando, ne risentirà tutta al comunità cristiana che si affidava alla parrocchia delle Grazie e che oggi invece sta chiudendo le porte in faccia a chi se n’è sempre preso cura con amore». Poi i numeri. «Le iscrizioni per l’anno 2024-2025 sono già pervenute alla Pec della scuola anche se padre Pinuccio non le accetta, diverse mamme possono testimoniare che ci sarebbero state molte più iscrizioni da settembre ad oggi senonché rifiutate dallo stesso padre Demarcus». I genitori confidano nei superiori degli Oblati e nel vescovo per «un dialogo e una soluzione migliore per il futuro dei nostri bambini e della nostra scuola».

