Non chiedermi sì o no ma spiegami perché adesso mi vuoi sposare  

Un luogo particolarmente romantico, insomma speciale. Lui si inginocchia. Tira fuori l’anello che teneva nascosto. Le prende la mano. La fissa negli occhi e poi: «Vuoi sposarmi?» chiede, con occhi speranzosi. Questa è, dunque,la scena classica della Proposta con la P maiuscola, che di solito termina con un «Sì» o con un «No». Mai nessuna (o nessuno) che, invece, approfondisca e, al di là dell’assenso o del rifiuto, si premuri di chiedere: «Perché?». Insomma, qual è la ragione per cui diventiamo ufficialmente una coppia?

Già. Per quale motivo ci si sposa? Il sito specializzato Matrimonio.com ha provato a raccogliere le 10 motivazioni più frequenti che spingono uomini e donne a fare il grande passo.

Al primo posto c’è “il desiderio di creare una famiglia”, seguito dal desiderio di progettare e “costruire” la propria vita non più da soli, bensì in coppia.

Al terzo posto, la voglia di conseguire una “maggiore libertà dalla famiglia”. Insomma, di spiccare il volo. E ancora ci si sposa per desiderio di crescere e invecchiare assieme, per “non restare da soli”, per “esaudire un sogno”, per avere più sicurezza nel futuro, per “formalizzare” davanti al mondo il proprio amore, sia che si tratti di rito civile o di rito religioso.

Ancora, sottolineano gli esperti, ci si sposa per “imparare l’uno dall’altro”. Infine, una motivazione che sembra banale ma che in realtà non lo è affatto: per mettere su casa, ovvero il simbolo, per molti, di una vita davvero sicura, stabile e pienamente realizzata. (l. b. f.)