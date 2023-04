Non chiamateli anziani Perché amore e sesso non hanno davvero età 

Il risultato è stato, a detta degli stessi ricercatori, sorprendente. Oltre la metà delle persone interpellate – precisamente il 50,3 per cento – ha dichiarato infatti di avere una relazione amorosa. Non solo: il 31,3 per cento del campione interpellato ha confermato di essere ancora sessualmente attivo, mentre il 47,3 per cento degli intervistati ha rivelato di aver “fatto l’amore” con il proprio partner negli ultimi 12 mesi, anche se non nella maniera, per così dire, “classica”, bensì con forme di “tenerezza fisica” compatibili con le proprie condizioni fisiche e con il proprio stato di salute.

L’amore non ha età. E, contrariamente a quanto troppo spesso si pensa, è così anche per il sesso. Lo dimostra una ricerca condotta dall’University of Liège, in Belgio, da poco pubblicata sul Journal of Sexual Medicine e volta proprio ad esplorare la sfera dell’eros delle persone anziane. Lo studio ha preso in considerazione oltre 500 uomini e donne di età compresa tra i 75 e gli 85 anni, che sono stati intervistati con domande mirate a proposito della loro vita intima e sentimentale.

L’analisi

Il risultato è stato, a detta degli stessi ricercatori, sorprendente. Oltre la metà delle persone interpellate – precisamente il 50,3 per cento – ha dichiarato infatti di avere una relazione amorosa. Non solo: il 31,3 per cento del campione interpellato ha confermato di essere ancora sessualmente attivo, mentre il 47,3 per cento degli intervistati ha rivelato di aver “fatto l’amore” con il proprio partner negli ultimi 12 mesi, anche se non nella maniera, per così dire, “classica”, bensì con forme di “tenerezza fisica” compatibili con le proprie condizioni fisiche e con il proprio stato di salute.

«I dati – spiegano gli autori della ricerca – confermano che una persona su 3 dopo i 70 anni di età è sessualmente attiva. Di questo aspetto e delle diverse forme che la vita intima assume con il passare degli anni, dunque, è necessario iniziare a parlare».

Ah, la gioventù!

Già, perché medici, psicologi e, più in generale, tutti coloro i quali hanno a che fare con la cosiddetta Terza Età non sembrano avere né gli strumenti né le conoscenze per affrontare il tema della sessualità negli anziani, per il pregiudizio diffuso che con il passare del tempo la dimensione intima e amorosa finiscano per perdere di importanza e che le pulsioni tipiche della gioventù e della mezza età diventino man mano un ricordo. Così non è, per nulla, sottolineano i ricercatori belgi. «L’obiettivo di questa ricerca – proseguono gli autori – è dimostrare che gli anziani non sono a-sessuali, ma che hanno ancora una vita intima, desideri e pulsioni. Al tempo stesso, questo studio intende iniziare a colmare le tante lacune nella letteratura scientifica su questo aspetto e sensibilizzare la popolazione, gli operatori sanitari e anche gli stessi anziani sulla sessualità in età avanzata proprio per contribuire a porre fine ai tabù che ancora sussistono». Esplorare la sessualità delle persone anziane, concludono i ricercatori, dovrebbe insomma essere una priorità per la società e la comunità medico-scientifica».

I numeri

I dati ottenuti dalla ricerca dell’University of Liège confermano nella sostanza i risultati di un’altra ricerca, condotta nel 2020 negli Stati Uniti. Il campione, allora, aveva preso in esame 3.000 anziani residenti negli Usa e il 53 per cento degli intervistati di età compresa tra 65-74 anni e il 26 per cento degli intervistati di età compresa tra 75 e 85 anni avevano dichiarato di aver avuto rapporti sessuali negli ultimi 12 mesi. Risultati simili a quelli di un’altra ricerca statunitense, portata avanti dal National Survey on Sexual Health and Behavior, secondo cui il 53 per cento degli uomini e il 42 per cento delle donne tra i 60 e i 69 anni, e il 43 per cento degli uomini e il 22 per cento delle donne oltre i 70 anni continuano ad avere rapporti sessuali. Nel 2015 era stata invece una ricerca condotta dall’Università di Manchester, attraverso interviste a settemila persone sopra i 70 e gli 80 anni, a dimostrare che i settantenni e anche gli ottantenni continuano ad avere rapporti intimi in oltre la metà dei casi (54 per cento) se uomini e in un terzo dei se donne (31 per cento). Sempre in Gran Bretagna, nel 2018, Lee Smith, dell’Anglia Ruskin University, e Sarah Jackson, dello University College of London, hanno analizzato i dati provenienti da 3.045 uomini e 3.834 donne partecipanti a uno studio a lungo termine denominato “English Longitudinal Study of Ageing”. E i risultati hanno anche in questo caso confermato, nelle parole dei ricercatori, «che gli anziani traggono beneficio dall’avere una vita sessuale attiva con il partner. E ciò permette loro di avere una migliore qualità della vita».

Una vita appagante

Alla luce di questo, la conclusione di Smith, Jackson e dei loro colleghi, «medici e caregiver devono riconoscere che gli anziani non sono asessuali. A coloro che invecchiano non vengono invece fornite informazioni e incoraggiamenti a esplorare un nuovo tipo di sessualità. Eppure, dicono le ricerche, coinvolgere le persone in discussioni sulla sessualità in una fase della vita più avanzata potrebbe senza alcun dubbio aiutarli a vivere vite più appaganti».

