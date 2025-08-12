«Non cercate un senso nella morte» 

INVIATO

Guasila. Spetterà ad «altre autorità stabilire la catena di accadimenti e di eventuali negligenze che hanno condotto alla morte di Roberta Pitzalis». Monsignor Giuseppe Baturi, in un Santuario della Beata Maria Vergine Assunta a Guasila assai affollato, ai funerali di Roberta Pitzalis separa subito ciò che è dell’uomo da ciò che è di Dio. Quindi ciò che è dei magistrati da quel che è dell’arcivescovo. «A me spetta esortarvi ad amare la vita, proprio come faceva lei, ricordando che il lavoro che facciamo è il modo in cui amiamo gli altri, in cui ce ne prendiamo cura». E Guasila, presente con imponenza dei numeri all’ultimo saluto alla giovane uccisa dal botulino - e s’indaga se anche su eventuali negligenze mediche, al momento solo ipotizzate - ascolta in silenzio, commossa. L’arcivescovo parla di «Roberta, che ha amato spendendosi per gli altri». Col sorriso, lo stesso della foto che la famiglia ha sistemato sopra la bara bianca.

Il senso della morte

I congiunti della giovane si chiedono che senso abbia questa morte assurda, dovuta in tutto o in parte ai tacos al guacamole (la salsa che conteneva il batterio) che Roberta Pitzalis aveva acquistato a un camion-bar della “Fiesta latina” a Monserrato. Monsignor Baturi lo intuisce, intercetta quello sbigottimento sul nascere e offre una risposta ben più che consolatoria: «Se la morte non avesse senso, neanche la vita lo avrebbe. La scomparsa di una persona cara ci esclude, ci rende impotenti», riflette l’arcivescovo di Cagliari, «ma non lo fa al nostro amore. Noi cerchiamo qualcosa che non finisca mai e lo abbiamo: è l’amore di Dio, che ci porta alla vita che non finisce, che è pace e conoscenza della verità, e ci accoglie». Fa un parallelo con Gesù in croce: «Lì sotto c’erano persone buone: Dio li guardava come ora guarda noi».

Immenso dolore

Ad ascoltare Baturi ci sono il marito e i familiari di Roberta Pitzalis, devastati dalla sofferenza. E c’è tutta la comunità di Guasila, e non solo quella: in prima fila, vicino alla sindaca Paola Casula con la fascia tricolore e un grande tormento nell’animo, se ne scorge un’altra. È quella di Tomaso Locci, sindaco anch’egli ma di Monserrato, la città che ospitava la rassegna gastronomica in cui la giovane donna ha ingerito quella salsa contaminata. Locci ha testimoniato ai guasilesi il dolore dei monserratini per questa tragedia che colpisce per la sua assurdità, per «l’apparente mancanza di senso» di cui ha parlato l’arcivescovo Baturi, che si spende a fondo per consolare i tanti che a Roberta Pitzalis volevano bene: «Il nostro amore è potente perché può bussare a quello di Dio, che l’ha accolta».

Senza condoglianze

Il marito e tutti i familiari della donna, seppure sconvolti, ascoltano con attenzione, ma proprio non ce la fanno emotivamente ad affrontare le tante centinaia di persone venute per salutare la giovane per l’ultima volta. Per loro parla don Gian Marco Lorrai, il parroco del Santuario di Guasila: «La famiglia è molto provata», è il suo appello dal pulpito, «chiede silenzio, discrezione e presenza». I guasilesi comprendono, e donano di cuore tutte e tre le cose. L’unica concessione che si danno è l’applauso sul sagrato, quando la bara bianca esce dalla chiesa. E a guardarli in volto, si scorgono tante lacrime.

