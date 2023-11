Non c’è urgenza? Un numero europeo per trovare il medico 

«Dopo aver attivato il “112”, adesso presentiamo il “116117” - premette Carlo Doria, assessore regionale della Sanità -. Siamo tra le prime regioni italiane, dopo il Piemonte, la Lombardia e il Trentino, ad avviare un servizio che avrà un’enorme valenza soprattutto per la sanità territoriale. Areus resta a Nuoro e si rafforza». Si chiama Numero europeo armonizzato (Nea) ed è il nuovo progetto che l’Azienda regionale per l’emergenza urgenza varerà dalla prossima primavera. Di fatto, nel capoluogo barbaricino sorgerà un’unica centrale operativa, nell’attuale sede Areus in zona Nuraghe. Partirà così un servizio telefonico, 24 ore su 24, sette giorni su sette. Garantirà ai cittadini risposte alle richieste di cure mediche non urgenti.

Areus in Barbagia

Dunque, Areus rimarrà a Nuoro. Gli assessori regionali della Sanità e dei Lavori pubblici, Carlo Doria e Pierluigi Saiu, ieri hanno svelato la novità e rassicurato il cuore dell’Isola. Come dire, le continue voci su un cambio di sede sono prive di fondamento. «Potenziamo la presenza di Areus a Nuoro, lo facciamo con un corposo finanziamento dell’assessorato dei Lavori pubblici - spiega Saiu -. Tutto attraverso la Ois, la società in house della Regione. È stato così possibile attivare i lavori e realizzare un investimento che quindi consolida la presenza di Areus. È l’unica azienda sanitaria regionale che ha sede in questa città. Andiamo avanti con convinzione su questa strada, con un percorso che la renderà ancora più forte». Doria aggiunge: «Posso dire che non si è mai parlato di un cambio di sede. Areus sta bene a Nuoro, è integrata in questa realtà sanitaria. Non c’è alcuna ragione per pensare diversamente».

Nuovo servizio

Il progetto affidato all’Agenzia per l’emergenza urgenza (con la legge regionale 24 del 2020) prevede la realizzazione di un’unica centrale operativa. Sotto la guida della direttrice generale Simonetta Cinzia Bettelini, Areus punta a replicare nell’Isola quanto visto in altre regioni che hanno già attivato il servizio. Nello specifico, con il “116117” si garantiranno «prestazioni e consigli medici non aventi caratteristiche di urgenza - spiega Bettelini -. Poi, l’accesso al medico di “continuità assistenziale”; informazioni sulle attività e sui medici di Medicina generale; a seguire, durante il periodo estivo, indicazioni sul servizio di guardia medica, con luoghi e orari; l’individuazione e il trasferimento (per il tramite del 112) al 118 delle richieste di soccorso sanitario urgente».

Simonetta Cinzia Bettelini precisa: «I benefici che questo servizio telefonico gratuito apporterà saranno molteplici. Qualunque cittadino potrà utilizzarlo, per esporre problemi o per chiedere informazioni, a patto siano questioni sanitarie non caratterizzate da urgenza-emergenza clinica».

L’assessore

«Partirà un servizio che arricchisce l’offerta sanitaria del territorio, completamente integrato e coordinato con gli altri servizi», dice Carlo Doria: «Il “116117” sarà un ulteriore filtro che consentirà una gestione più moderna ed efficiente dell’assistenza, permettendo ai cittadini di trovare in modo più semplice una risposta alle proprie necessità e di ridurre l’impatto sui punti di guardia medica e sui pronto soccorso».

RIPRODUZIONE RISERVATA