«Non c’è un piano parcheggi» 

Caos parcheggi in città dopo l'inaugurazione, giovedì, degli stalli al centro intermodale. Il centro storico resta, infatti, carente di aree di sosta e i danni ricadono su attività commerciali e realtà culturali. Dopo le polemiche esplose nei giorni scorsi per le multe ai pullman turistici e l'apertura dei nuovi stalli nell'area del centro intermodale, il dibattito sui parcheggi a Nuoro si allarga e investe una questione più ampia legata alla vita nel centro storico. Operatori culturali, commercianti, esercenti concordano sul fatto che il problema non riguarda soltanto i visitatori, ma la vivibilità del centro urbano.

La cultura

«Non c'è una progettazione riferita alla realtà e alle esigenze del centro - dice Vanna Fois di Spazio Ilisso -. Un servizio di mobilità deve essere pensato per chi abita il luogo, per chi ci lavora, per chi arriva per visitarlo. L'assenza di parcheggi è controproducente sia per i residenti sia per i visitatori. Nel tempo questa situazione ha contribuito a svuotare il centro e per incentivare le persone a frequentarlo bisogna creare le condizioni perché possano tornarci». L'editrice parla soprattutto delle esigenze del settore culturale e museale: «Ci si augura un'affluenza sempre maggiore nei musei, ma i visitatori arrivano con mezzi che devono essere parcheggiati. Servono aree per auto, moto, biciclette e pullman, magari anche a una certa distanza dal centro storico, purché collegate da navette o da servizi pubblici efficienti». Altro nodo è legato alla cartellonistica. «I parcheggi di piazza Italia sono praticabili, ma manca la cartellonistica adeguata per raggiungere poi i musei - dice Fois -. Chi arriva in città spesso perde tempo sia nel cercare un posto auto sia nell'individuare i musei. I turisti non hanno coordinate».

Il commercio

Sulla stessa linea Salvatore Piredda del Centro commerciale naturale Corso Garibaldi e vie limitrofe. «Avevamo sollecitato l'amministrazione già a luglio sulla questione parcheggi - dice -. Non è un tema che interessa solo chi visita Nuoro, ma riguarda anche chi viene per fare acquisti, chi vuole aprire un'attività e chi ogni giorno lavora nel centro storico. Da tempo diciamo che non esiste un vero piano parcheggi. Se il centro storico deve continuare ad avere una funzione commerciale, servono strumenti adeguati. La prima cosa che una persona valuta è la possibilità di trovare posto per l'auto». Piredda cita poi diverse ipotesi: dai parcheggi nell'area del Tribunale e della Cattedrale fino a un multipiano nella zona dei Giardini. «Non dobbiamo certo riempire il centro di macchine, ma dare un segnale e offrire soluzioni - prosegue Piredda -. Oggi abbiamo perso una parte importante della clientela che arrivava dai paesi del circondario perché molti si fermano ai margini della città. Anche chi lavora in centro sostiene costi elevati per il parcheggio, circa dieci euro al giorno». Diversa la situazione in piazza Italia, dove il titolare del Caffè America, Francesco Manca, sottolinea: «Sono fortunato perché qui c’è il parcheggio giusto, che fa il 95 per cento del lavoro».

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