«Non c’è stato furto di sabbia» 

«I tecnici dell’impresa, il direttore dei lavori e la direzione dei cantieri negano che ci sia stato un furto di sabbia: quei granelli sono stati recuperati durante la realizzazione delle canalette per l'impianto di illuminazione. Genn’e Mari era tutta una duna e c’è sabbia anche sotto le case, ma l’indagine va avanti». Lo ha chiarito il sindaco di Sinnai, Tarcisio Anedda, dopo il sequestro della polizia municipale e del Corpo di vigilanza ambientale della Sardegna di una porzione di arenile di Torre delle Stelle. Il sospetto, arrivato da alcune segnalazioni, era che qualcuno potesse aver prelevato abusivamente della sabbia, ma nelle ultime ore l’ipotesi pare venire esclusa dagli accertamenti.

Il sopralluogo

In Procura non c’è ancora un fascicolo, ma l’eventuale comunicazione potrebbe arrivare solo a verifiche completate. Nel frattempo ieri c’è stato un nuovo sopralluogo da parte di vigili urbani e forestali. «Sono in corso tutte le verifiche», ha chiarito il primo cittadino, «tecnici, direttore dei lavori e direzione dei cantieri negano il furto di sabbia. Si è trattato di lavori ad uno stradello che collega le abitazioni al centro nautico, in una zona che, tempo fa, faceva parte di un unico sistema dunale. Dunque è normale trovare sabbia». Una segnalazione da parte di ambientalisti era arrivata anche al Noe dei Carabinieri, ma alla fine i primi ad intervenire, anche per competenza territoriale, sono stati gli agenti della Polizia Locale e del Corpo di Vigilanza ambientale di Sinnai. Non è escluso che, terminate le verifiche, possa essere ipotizzata una violazione delle norme del Codice della Navigazione, visto che comunque i campionamenti sulla sabbia e le indagini non hanno accertato alcun furto.

La segnalazione

L’allarme su quello che avveniva a ridosso della spiaggia era stato lanciato da diverse associazioni ambientaliste: da quella rappresentata da Marcello Polastri fino al Gruppo di Intervento Giuridico (GrIG). «Il Comune di Sinnai ha deciso di intervenire con “lavori di riqualificazione ambientale” (oltre 174 mila euro di importo complessivo) che, però, sembra proprio che provochino ulteriore degrado ambientale», aveva scritto Stefano Deliperi del GrIG. Al termine del sopralluogo, i tecnici ieri hanno assicurato al sindaco Tarciso Agus che non c’è stato degrado ambientale.