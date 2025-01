Non c’è stato danno d’immagine 

Manca la sentenza definitiva nel procedimento penale, per questa ragione non può esistere alcun danno d’immagine nei confronti del Consiglio regionale. Con questa ragione la Corte dei Conti ha fatto cadere l’atto di incolpazione nei confronti dell’ex presidente della Regione, Mario Floris, finito nei guai dopo la vicenda legata all’inchiesta penale legata al prsunto uso illegittimo dei fondi destinati ai gruppi consiliari nella XIII legislatura.

Difeso dall’avvocato Antonio Nicolini, l’ex consigliere regionale dell’Uds – oggi 87enne - era finito davanti alla Corte presieduta dalla giudice Donata Cabras dopo l’apertura di un procedimento erariale che stimava un danno nei confronti della Regione di oltre 129mila euro. Con sentenza del 2017, l’ex presidente della Giunta e del Consiglio regionale era stato condannato per peculato continuato, poi la sentenza era stata confermata in appello. Ma la Cassazione ha annullato quella decisione, ritenendo prescritte le spese fino al settembre 2007 e ordinando un nuovo processo per il resto. Accogliendo la tesi dell’avvocato Nicolini la Corte ha dunque chiarito che non essendoci condanna definitiva non ci può nemmeno essere un danno d’immagine. (fr.pi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA