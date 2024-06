«Non c’è stata alcuna violenza» 

Eccola, per la prima volta davanti ai giudici, la versione di Francesco Corsiglia: nessuna violenza la mattina 17 luglio in casa Grillo, nessuno stupro, nessun abuso di bevande alcoliche durante la serata precedente (una bottiglia di champagne e una di vodka per 11 persone) e nessuna aggressione a sfondo sessuale con la scusa di prendere due coperte da una stanza. «Dopo il rapporto sessuale siamo andati a prendere le sigarette al Caffè degli artisti, a Porto Cervo»: ha detto Corsiglia, e, in macchina, c’erano la studentessa milanese presunta vittima dello stupro, insieme agli altri ragazzi ora sotto accusa, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. Una ricostruzione che smonta la tesi di Procura e parte civile. Per oltre cinque ore, il ragazzo ha risposto alle domande del pm Gregorio Capasso nell’aula del palazzo di giustizia di Tempio. Le dichiarazioni, analitiche, nette, hanno quasi sorpreso il pubblico ministero. Corsiglia, pacato, preciso, ha risposto, con grande imbarazzo, anche alle domande sui risvolti più intimi della vicenda che lo vede accusato di stupro insieme a Ciro Grillo e altri amici.

«Abbiamo fatto l’amore»

Corsiglia ha confermato in pieno le dichiarazioni già rese ai carabinieri e al pm subito dopo i fatti. ll giovane incontra la studentessa milanese al Billionaire, con altri ragazzi. Quindi sale su un van insieme ai suoi tre amici, alla studentessa e a un’altra ragazza, tutti diretti a casa Grillo. Dentro il van, ha detto Corsiglia, la studentessa le mette un piede tra le gambe e spinge sui genitali. Una volta arrivati nella villa dei Grillo viene organizzata una cena al volo. Per mangiare la pasta, la studentessa si siede sulle ginocchia di Corsiglia. I due si appartano in una stanza per fare sesso, gli amici schiamazzano vicino alla camera. La ragazza si adira e dice: «Falli smettere». La coppia si trasferisce in bagno, Ciro Grillo è furibondo perché Corsiglia le ha soffiato l’amica. In bagno, sotto la doccia, non va benissimo, il rapporto è veloce, il ragazzo ha detto imbarazzato: «Non ero al top, ho cercato di spiegarle che tutto era stato causato dall’interruzione. Lei mi ha fatto capire che era delusa». Alle 7 del 17 luglio c’è lo spostamento al bar per le sigarette, dopo Corsiglia va a dormire e non sa più nulla di quello che succederà. L’esame riprende il 18 luglio, per le difese (Antonella Cuccureddu, Gennaro Velle e Mariano Mameli) ieri è stata una giornata assolutamente positiva.

