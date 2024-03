«Non c’è stata alcuna congiura, ma abbiamo indugiato sulla scelta» 

Congiure di Palazzo? Prove di forza? Ha sortito effetti relativi il bombardamento aereo di Christian Solinas sulla coalizione. Il centrodestra si spolvera le spalline della giacca, pur consapevole di aver perso in casa una partita già vinta. I voti delle forze della coalizione, al 50%, sono di più delle preferenze del candidato alla presidenza: già qui si apre una riflessione sul fatto che i conti non tornino. I connotati sono quelli di una debacle, al di là dei riscontri numerici. Ed è da capire, ad esempio, se spetterà a Paolo Truzzu il ruolo di leader dell’opposizione.

Scenari diversi

Salvatore Deidda, presidente della commissione Trasporti della Camera, fedelissimo di Giorgia Meloni e amico personale di Truzzu, riavvolge il nastro: «Ero coordinatore di Fratelli d’Italia quando Solinas fu eletto presidente della Regione», dice il parlamentare. «Nel frattempo sono cambiati gli scenari. In tempi recenti gli sono state spiegate le criticità di una sua ricandidatura, che non erano di carattere personale, bensì politico. Qualcuno ci ha accusato di non esserci mai lamentati dell’operato della Giunta, ma sul coordinamento e sulla mancata condivisione nel centrodestra, in seno alla coalizione, abbiamo sempre detto la nostra. Allo stesso modo, abbiamo rivendicato i buoni risultati della Giunta». Quindi, nessuna prova di forza di FdI. «Tutt’altro», chiude Deidda. «Abbiamo detto a Solinas che sarebbe stato utile proseguire in altri modi e con il suo apporto in altri ruoli, cosa che ora può avvenire in vista delle prossime sfide».

«Al lavoro»

Vanno oltre i Riformatori che, con Michele Cossa, focalizzano il discorso al lavoro da compiere: «Abbiamo la responsabilità di essere il secondo partito della coalizione e il più forte tra i partiti regionali. Un risultato che ci rende orgogliosi perché ottenuto solo grazie alle battaglie fatte nell’interesse della Sardegna e alla passione dei candidati, senza alcun supporto di ministri o leader nazionali. Questo ci impone una attenta riflessione sul lavoro da fare già nei prossimi mesi». Più che intentare processi sommari, Cossa invita guardare al futuro a testa alta. «Oggi vogliamo rendere merito a tutti coloro che hanno consentito alla coalizione di arrivare quasi a vincere una competizione in condizioni difficilissime. A partire da Paolo Truzzu, fatto oggetto di attacchi ingiusti e ingenerosi».

«Nessuna polemica»

Smorza le polemiche sul nascere Forza Italia: «La coalizione, come dicono i numeri, è in buona salute», dice il presidente della Commissione Affari sociali della Camera Ugo Cappellacci, coordinatore regionale degli azzurri. «Si è forse indugiato troppo sulla scelta del candidato presidente, è vero. Ma ripartiamo comunque decisi e continuiamo, adesso dall’opposizione, a lavorare nell’interesse della Sardegna». In riferimento a possibili congiure di Palazzo, aggiunge: «Certo, nella decisione c’è stato qualche indugio, tuttavia mi sentirei di escludere altre dinamiche. Non c’è stata, insomma, alcuna prova di forza: il candidato presidente è stato scelto dal tavolo locale. FdI a livello nazionale, quindi Giorgia Meloni, ne hanno preso atto così come il resto del centrodestra». Un fatto è certo: «Truzzu ha perso, pagando un prezzo in un certo senso assurdo. A Cagliari, dove ha perso il 20 per cento dei consensi, ha avviato molti cantieri che, per un problema di gestione di risorse, dovevano essere avviati in contemporanea. I cagliaritani hanno non guardato all'utilità dei lavori in futuro ma al disagio immediato, arrecato solo nell'intesse della città, e questo ha contribuito a determinarne la sconfitta».

Il ruolo della Lega

Da capire pure se il patto Lega-Psd’Az sarà rinsaldato. Deciderà il congresso, il 17 aprile, ma il Carroccio, con il coordinatore per la Sardegna Michele Pais, difende l’intesa: «Tra la Lega e il Psd’Az c'è un accordo programmatico naturale tra partiti autonomistici che fanno della difesa territoriale e delle identità locali il loro tratto caratteristico. Penso che tale rapporto non possa che rafforzarsi in un’area politica che difende gli stessi valori e condivide gli obiettivi». Tra l’altro la Lega si schierò fin da subito per la ricandidatura di Solinas: «È sempre stato naturale, se non automatico, che ad ogni elezione si parta dal nome dell’uscente. È noto che, in quest'ottica, per Lega il candidato fosse il presidente Solinas, posizione che abbiamo difeso e sostenuto convintamente sino alla fine. La coalizione ha fatto un’altra scelta e la Lega – insieme al Psd’Az – ha deciso di privilegiare l’unità della stessa rispetto all’interesse di parte, facendo un passo indietro e dimostrando ancora una volta», chiosa Pais, «serietà e affidabilità nell’interesse collettivo».

RIPRODUZIONE RISERVATA